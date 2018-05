OPINAN

"Ante colapso de Meade, priístas buscan a quien sumarse"

Señalan que los priístas concentran sus esfuerzos en atar poderes locales para condicionar a quien gane la elección presidencial de julio próximo

REDACCIÓN 21/05/2018 09:14 a.m.

El candidato del PRI, José Antonio Meade (Especial/Archivo)

La militancia del PRI y sus capitanes ya han definido su posición frente a la candidatura que no levanta de José Antonio Meade, pues los apoyos se decantan por Ricardo Anaya, candidato del Frente, y algunos ya piensan unirse al puntero Andrés Manuel López Obrador, se detalla en la columna de Diego Fonsesa, publicada en The New York Times.

Lee también en La Silla Rota: Justicia no venganza, dice AMLO; Meade llama cínico a Anaya

En el texto titulado "El colapso del PRI", Fonseca indicó que "los capitanes del PRI no han abandonado a Meade en público, pero sus esfuerzos se concentran en silencio para retener las gobernaciones y las cientos de alcaldías en disputa en la elección de julio".

Los priístas concentran sus esfuerzos en atar poderes locales para condicionar a quien gane la elección presidencial de julio próximo, detalló.

Lo anterior para evitar el colapso definitivo de la estructura monolítica del PRI, precisó.

Describió que a Meade lo ven como un candidato frío que no augura un buen resultado, quien camina solo y a alguien que habría sido olvidado en medio de la barra brava del equipo enemigo.

Por otra parte, resaltó que resulta justicia poética que sea Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, quien coloque el nuevo clavo en el ataúd del PRI, pues se trata de un "hijo del mismo sistema político que moldeó al México de los caudillos, priista de formación, populista de eslogan", quien también parece "recuperar los primeros tiempos del viejo partido de la revolución institucional, cuando construir el Estado moderno mexicano aún equivalía a ensuciarse los pies en la calle y besar a un millón de niños desconocidos y viejos desdentados".

Remarcó que AMLO es alguien que puede aglutinar al viejo PRI y a esos militantes que buscan el calor del poder más allá de la ideología. El tabasqueño puede hallar en la vieja estructura del PRI una solución a su necesidad de gobernabilidad.

El columnista concluye señalando que "toda transformación necesita incluso de los hombres malos del pasado para crear transiciones a un futuro distinto", por lo que –agregó- el "PRI tiene cuadrillas de generales dispuestos a reiventarse como presuntos demócratas del siglo XXI".





LEA TAMBIEN Quieren Meade, Anaya y AMLO votos de Margarita Anaya y Meade insisten en pedir que la ex panista se les una; mientras que López Obrador considera que los votos de Zavala se irán con él





LEA TAMBIEN Cordero afirma votará por Meade; Zepeda critica su "servilismo" al sistema La publicación del panista fue aplaudida por el propio José Antonio Meade y por el expanista Javier Lozano





lrc