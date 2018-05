Esto hicieron ayer los presidenciales

REDACCIÓN 27/05/2018 02:17 a.m.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos haremos historia" se comprometió que de ganar la elección presidencial, y dijo que castigará a los integrantes de su círculo más cercano, incluidos amigos y familiares, que sean acusados de corrupción.

El candidato dijo que pondrá el ejemplo de honestidad pero si alguno de sus colaboradores no cumple con su trabajo o viola la ley serán sancionados.

"El Presidente da un buen ejemplo o un mal ejemplo y yo voy a dar un buen ejemplo en todo, para que ningún funcionario vaya a olvidar su responsabilidades, porque voy a tener autoridad moral, como siempre, para decirles: 'cuidadito con robarte el dinero del pueblo o con no cumplir con tu responsabilidad'", dijo en un acto de campaña en Zacatlán, Puebla.

"Porque, sea quien sea, va a ser juzgado, aunque se trate de mis amigos más cercanos, mis compañeros con los que he luchado durante muchos años, aunque se trate de mi familia, la Patria es primero".

Acompañado de candidatos de la coalición, el tabasqueño pidió votar "parejo" por todos los candidatos en Puebla.

Por su parte, el candidato de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade llamó a no tener miedo a los rudos en materia educativa y señaló que en las próximas elecciones serán "los técnicos" quienes se llevarán la victoria.

En un encuentro convocado por el Partido Nueva Alianza, que junto con el PRI y el PVEM lo postulan a la Presidencia, Meade defendió su proyecto educativo en lo que va de la campaña y se comprometió que de ganar las elecciones, otorgará a los maestros de México un incremento salarial real y significativo, así como creciente acceso a la capacitación continua.

Meade contrastó los proyectos educativos con el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que está aliado con el ala más radical de la CNTE. También mencionó que el candidato quiere dinamitar la agenda de la educación.

"Yo me siento muy orgulloso de que le voy a poder decir a mis hijos que, en esta elección histórica, yo estuve del lado y caminando con las maestras y con los maestros. Les voy a poder decir que fui parte de un equipo que ha cambiado el rostro y la historia del país, del equipo que ha hecho de la educación nuestro principal igualador social", declaró.

Sobre la evaluación de maestros, Meade reiteró que ésta será contextualizada y formativa, orientada en resolver las fallas del sistema educativo y promover la profesionalización docente, lo cual derivará en mejor educación para niñas, niños y jóvenes mexicanos.

En ese sentido, Meade anunció que creará el Instituto Pro Docente para que los maestros tengan la capacitación y formación continua de forma gratuita.

"Vamos a honrar a los maestros impulsando de lleno y de manera continua su propio desarrollo profesional, vamos a honrarlos reconociendo explícitamente, de manera abierta y categórica su valor, el valor de su tarea, su vocación y la importancia de la misión que cumplen", dijo.

"A los maestros se les ha pedido un esfuerzo significativo y real, ¡significativo y real tiene que ser el aumento de su salario base!", añadió.

Meade dijo que, como presidente, nunca permitirá que nada, ni nadie denigre ni descalifique a los representantes del magisterio.

José Antonio Meade estuvo acompañado por esposa, Juana Cuevas; así como el presidente del Partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, y el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre.

El candidato de la coalición "Por México al frente", Ricardo Anaya Cortés, aseguró que combatirá la inseguridad que existe en Michoacán.

"El principal problema que tenemos en Michoacán es la inseguridad y la violencia. En qué momento nos acostumbramos a vivir así, esto ya es insostenible. Vengo hacer mi compromiso central en Michoacán: combatir la inseguridad y a recuperar la paz del estado, porque las familias merecen vivir seguras", dijo la tarde de eayer sábado, durante su Asamblea Informativa Auditorio Municipal de Sahuayo.

Anaya propuso la creación de una secretaría de seguridad ciudadana, y mencionò que seguirà trabajando en conjunto con La Marina y El Ejército, en tanto, la policía no cuenten con la capacitación necesaria.

Anaya también cambió de estrategia en su campaña.

En un spot publicado en sus redes sociales, El candidato dejó su lema inicial "De frente al futuro" para dar paso a su nueva estrategia: "México en paz".

"Vamos juntos a recuperar la paz", sostiene.

La nueva estrategia del abanderado panista ya puede verse también en anuncios espectaculares con la leyenda "Más amor", junto con una paloma blanca.

No tiene paz quien no tiene qué comer; no tiene paz quien no tiene un empleo; no tiene paz quien vive con miedo de que sus hijos salgan a la calle. Si hay paz, hay cambio, justicia, libertad y felicidad. ¡Vamos juntos a recuperar la paz! #MxEnPaz pic.twitter.com/Dy0BzKZxPP