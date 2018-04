NO VA A POLEMIZAR

AMLO rechaza reto de Meade, el 7 de 7

"A estas alturas los mexicanos ya saben quién es quién", afirmó el tabasqueño

REDACCIÓN 05/04/2018 03:36 p.m.

AMLO dijo no entrará en polémica con sus rivales (Foto: web)

Luego de un mitín en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por parte de la coalición "Juntos Haremos Historia", reiteró que no entrará en discusión con su rival político José Antonio Meade, quién reto a todos los candidatos a transparentar su respectivo patrimonio.

ESTO ES LO QUE PROPUSO MEADE EN LA DECLARACIÓN 7 DE 7

Al hacer mención de la declaración aumentada que presentó el candidato priista esta mañana y que nombró 7 de 7, López Obrador sentenció que "a estas alturas, la gente ya sabe quién es quién".

Sobre la propuesta de Meade de debatir la situación patrimonial el abanderado de Morena le recomendó recorrer el país y "prepararse psicológicamente para entregarle la banda presidencial".

"Quieren que yo me enganche en sus planteamientos (...) Yo lo que les recomendaría es que se fueran preparando porque nos van a tener que entregar la banda presidencial, y que tengan en cuenta que no es mi fuerte la venganza, no va a haber persecución para nadie", reviró.

Con información de Milenio

