COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Sólo metería las manos al fuego por López Obrador: Irma Ballesteros

Sandoval Ballesteros considera que una deuda histórica en México es el combate a la corrupción

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 10/06/2018 09:40 p.m.

La experta en temas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas sería la encargada de la SFP en el gobierno de AMLO, tal como adelantó a inicios de año el candidato

Irma Sandoval Ballesteros dice que en materia de corrupción no metería las manos al fuego por nadie, excepto por Andrés Manuel López Obrador.

La experta en temas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas sería la encargada de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el gobierno de López Obrador, tal como adelantó a inicios de año el propio tabasqueño.

"He declarado que no meto la mano al fuego, incluyendo militantes, gobernantes o representantes que emerjan de nuestro propio partido o cualquier otra fuerza. He dicho y ha sido malinterpretado, que con quien sí tengo claridad que no habrá ningún problema en términos de su probidad, es de Andrés Manuel López Obrador, no tengo ninguna duda, como no creo no lo tiene nadie, la mayoría. Lo dicen las encuestas y el pueblo, nadie tiene duda, es clarísima su honradez, su probidad y su convicción de combate a la corrupción. Lo que he dicho siempre es no meto la mano al fuego por nadie, excepto en ese sentido de que confío plenamente en López Obrador. Eso no significa que voy a abdicar de mis responsabilidades de estar fiscalizando y sometiendo a rendición de cuentas a todo el Poder Ejecutivo", advierte en entrevista con La Silla Rota.

Sandoval Ballesteros considera que una deuda histórica en México es el combate a la corrupción, pese a que en la llamada transición democrática con Vicente Fox se pensó que esa deuda quedaría pagada.

"El combate a la corrupción y la lucha por la rendición de cuentas ha sido la deuda histórica de la transición democrática, mucha gente apostó a esta alternancia, al llamado en ese entonces al voto útil, para precisamente pagar la deuda de la corrupción. Estamos hartos desde hace muchas décadas de la corrupción y de esta simulación institucional y el no cumplimiento a la norma. Se ha ido cargando mucho esta deuda, un gran peso específico en sí mismo y precisamente por ello no podemos perder tiempo. Nosotros hemos ido construyendo desde la academia, los grupos cívicos, en los que hemos desarrollado nuestro trabajo e investigación, proyectos muy específicos, sectoriales en materia de transparencia, fiscalización y auspicio de combate a la corrupción y ahora tenemos un plan definido en cinco ejes muy definidos", expresa.

El primer eje es el acceso a la información mediante el uso de tecnologías, y que éstas además se modernicen y democraticen y no se queden estancadas, como ocurrió con Compranet. El segundo pasa por transformar la asignación de contratos y dejar de asignar 80 por ciento de adjudicaciones de manera directa sin licitación, y 11 por ciento de licitaciones restringidas, entre tres, que en muchos casos son simulaciones, pues dos de los participantes son comparsas.

"Nosotros queremos transformar esto utilizando la primera vertiente que es las nuevas tecnologías, tiempo real y con control social".

El tercer eje es que la sociedad se convierta en un ejército anticorrupción y con leyes de protección y auspicio a denunciantes internos en las dependencias, como en instancias privadas con coparticipación en compras y servicios.

El cuarto eje es hacer efectivos los "dientes institucionales" y finalmente estar en transversalidad con el gobierno, y trabajar de la mano con la Secretaría de Hacienda para combatir el tema de las simulaciones, de las empresas fantasmas, evasión fiscal, ilusión fiscal, que es otro mecanismo de desfalco al erario, no ilegal, pero sí inmoral, explicó.

ODEBRECHT

De los casos de corrupción que estallaron durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el más actual y escandaloso es el relacionado con la empresa brasileña Odebrecht, en el cual está involucrado Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex y exencargado de Vinculación Internacional de la campaña del propio Peña Nieto.

Un caso en el que también ve involucrado al actual candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade.

"Evidentemente el que está vivo y es muy preocupante que un candidato en trabajo actual a la Presidencia, Meade, esté involucrado en el caso Odebrecht. Es sobre todo indignante que en todo el mundo haya habido deslinde de responsabilidades, investigaciones, haya habido al menos resarcimiento en alguna medida de estos fraudes, este robo directamente al dinero público a nivel internacional y que en el país no haya nada. Que operen los contratos y sigan en operación todos estos proyectos como etileno 21 y que sigan intocadas personas como Emilio Lozoya Austin, que no lo estoy mencionando yo, sino lo menciona todo mundo a nivel nacional y los más altos niveles de justicia internacional como es Estados Unidos y Brasil. Eso es lo que llena de oprobio y es llamativo hoy, pero todos, ningún caso, ni chico ni grande ni mediano debe quedar sin atender".

Sandoval Ballesteros -quien es hermana de Pablo Amílcar Sandoval, excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, y es la esposa de John Ackerman- rechaza que el candidato a la Presidencia de "Juntos Haremos Historia" haya tenido acercamientos con la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ni tampoco ha habido un acercamiento personal con el dirigente minero, Napoléon Gómez Urrutia.

Con quien sí ha habido acercamiento es con la líder social Nestora Salgado, reconoce, e incluso añade que ha sido por mediación de su hermano.

"Hay otro caso que utilizan los medios para atacar, denostar incluso ya por boca de Meade, es Nestora Salgado, con ella sí hay contacto directo, cercanía. Yo tengo la honra de ser de Guerrero y como sabes, en Acapulco soy miembro de una familia de Guerrero con gran raíz, de lucha histórica. Mi hermano, que en su momento fue el primer candidato a gobernador en las pasadas elecciones, fue quien hizo contacto inicial y convenció a Nestora, que por razones estaba dudosa de participar en esta experiencia política electoral. Con ella sí hay un caminar y encuentro directo, pero así como hay con ella podría haber con otros una responsabilidad política e histórica que tiene Andrés Manuel".

Cuestionada sobre la inclusión de personajes polémicos en las listas de candidatos de Morena, reiteró que el fundador del partido le ha dicho que habrá cero tolerancia a la corrupción y aclara que aunque López Obrador ha hablado de que no habrá venganzas políticas y habrá amnistía, ésta no será ni para corruptos ni para delincuentes, y que es más bien para el pueblo que estructuralmente ha tenido que ver con la delincuencia.

"No vamos a cejar en el combate a la corrupción", asevera.

Cuestionada sobre el estilo político de López Obrador con sus colaboradores, si hay forma de estar en desacuerdo con él, dice que sí, y ahora que parece cercana la victoria electoral, el fundador de Morena está abierto a todos los proyectos que le presentan sus colaboradores.

"López Obrador es un hombre muy humano, muy abierto, muy franco y evidentemente un hombre de principios. Eso sí, no duda cuando se trata de actuar bajo las directrices que está acostumbrado a operar que es la honradez. Abierto sí está a todos los proyectos que sus colaboradores, compañeros de partidos en general y los sectores de la sociedad le presentan. Él está muy claro en la responsabilidad de gobernar para todos, no nada más para los ideológicamente cercanos o llamados camaradas de partido, ya no está en esa lógica. Yo que he tenido contacto más cercano estos meses con él está con mucha responsabilidad de gobernar para todos, por eso está abierto a entrevistas con empresarios, con dirigentes sindicales y sociales, con representantes y dirigentes de diferentes religiones. Eso te responde y puede ser probado con la cercanía de los medios a su campaña, como está abierto a la amplia gama de posiciones políticas. Eso sí, tiene claros sus principios y dice convénzame y convenzámonos en el camino de que hay que optar por lo mejor para regenerar a México", concluye.

LEA TAMBIEN Los dos temas donde difieren Olga Sánchez Cordero y AMLO El actuar de la Suprema Corte y la cancelación del fuero para el presidente de la República, son los temas que la eventual Secretaria de Gobernación en caso de que López Obrador gane las elecciones, difiere de su candidato

LEA TAMBIEN "Difiero de AMLO en tema del fuero": Olga Sánchez Cordero La eventual secretaria de Gobernación en caso de la victoria de López Obrador afirma en entrevista que en eso tiene diferencias con el candidato

AJ