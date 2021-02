Le ponchan las llantas a camioneta de AMLO en Chiapas

De gira por el estado de Chiapas, a la camioneta de Andrés Manuel López Obrador le poncharon dos llantas, pese a que pagaron 50 pesos que pobladores exigen a todos los vehículos para transitar por la zona.

El precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” cruzaba con su equipo por la comunidad de Las Canchas, en el municipio de Bajachón, en Chiapas, y al avanzar un par de metros notaron averiados los neumáticos de la camioneta Suburban.

Los reporteros que lo acompañan en la gira le cuestionaron sobre el incidente, a lo que AMLO justificó la acción de los pobladores por la pobreza que viven.

Les comparto imágenes de los actos de Salto de Agua, Yajalón y Bachajón, en Chiapas. pic.twitter.com/Z2FRTqQ4YJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de enero de 2018

"Hay mucho potencial, es de las zonas con más recursos naturales en el país, buenas tierras, agua, pero no tienen ningún apoyo para la agricultura, ni para la ganadería ni la actividad forestal", dijo.

Además, expresó que el incidente no es nuevo para él.

"Ya me ha pasado, sí, acabamos de estar en Guerrero, y hubo un bloqueo, fue hace como un mes, y tuvimos que pasar caminando. Constantemente he pasado por todos los retenes, no sé si sean buenos o malos, pero yo paso, tengo que caminar por todo mi país”, señaló.

El equipo de AMLO hizo una parada en una vulcanizadora para reparar las llantas.

Con información de Milenio Televisión.