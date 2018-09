AMLO reitera que México sí está en crisis

REDACCIÓN 18/09/2018 03:05 p.m.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que México sí está en crisis, aunque aseguró que logrará cumplir con todos sus compromisos.

En entrevista en el aeropuerto de La Paz, Baja California, previo a viajar a Jalisco, López Obrador indicó que sus adversarios conservadores y la "prensa fifí" sacaron de contexto sus declaraciones y buscaron señalar que se estaba desdiciendo de sus promesas de campaña.

"Ahora que digo que está mal la situación que hay una crisis de México, usé la palabra bancarrota, se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y no voy a cumplir mis compromisos", apuntó.

"Falso: voy a cumplir todos mis compromisos, nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida", reviró.

El tabasqueño llamó a reconocer que México está sumido en una crisis causada por 30 años de política neoliberal.

"¿Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal, que sólo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia?, ¿por qué no aceptarlo, por qué no reconocerlo? No les estoy diciendo que pidan perdón, sino que sean autocríticos y que acepten", añadió.

Ayer, el empresario Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, calificó el comentario de "dramático" y lo atribuyó a que busca matizar que no podrá cumplir con todas sus promesas de campaña.

A su vez, Francisco Cervantes Díaz, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), manifestó que la economía del país continúa su avance, aunque sea apenas a un 2.3 por ciento.

Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó los retos importantes que tiene México, aunque indicó que la economía continúa su buena marcha.

Asimismo, el presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), Enrique Bojórquez Valenzuela, aseguró que el país no está en bancarrota y eso no quiere decir que no tenga retos.





