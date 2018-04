ELECCIONES 2018

La promesa de AMLO al INE para el 1 de julio

AMLO confía en que no habrá fraude electoral ni caída del sistema del INE el día de la jornada electora

ALBERTO OAXACA 08/04/2018 07:12 p.m.

AMLO dio un voto de confianza al compromiso que realizó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que no habrá fraude electoral ni caída del sistema

Andrés Manuel López Obrador le hizo una promesa al Instituto Nacional Electoral (INE). El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aseguró que no se declarará ganador de la jornada electoral apenas cierren las casillas.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dio un voto de confianza al compromiso que realizó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, de que no habrá fraude electoral ni caída del sistema en dichos comicios.

"Yo voy a esperar porque estoy seguro que ahora con este compromiso del presidente del INE, él va a salir a dar a conocer los resultados y nos van a favorecer, estoy seguro de eso... Es un voto de confianza porque se trata de algo muy importante en el que se respete la voluntad de los ciudadanos, que se respete el voto de los mexicanos"

López Obrador consideró que sumado al compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de no intervenir en la elección, "hay indicios de que va a ser una transición ordenada".

"Nosotros estamos a favor de que se respeten los votos, se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral y que de esta manera haya una transición pacífica sin sobresaltos sin lucha poselectoral y que sea para bien del pueblo y de la nación este proceso", destacó.





Sobre las pensiones a ex presidentes, posteó un video en redes sociales:

No es venganza, es justicia y austeridad republicana. pic.twitter.com/clAQXqybuM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de abril de 2018

AMLO DEFIENDE A NESTORA SALGADO

López Obrador defendió la postulación de la ex dirigente de la policía comunitaria de Olinalá Guerrero, Nestora Salgado al senado de la república por Morena.

"Y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Nestora Salgado que es nuestra candidata al senado (...) una dirigente social de Guerrero que estuvo en la cárcel por defender al pueblo y salió porque siempre ha luchado por la justicia y ahora es candidata a senadora", aseguró el candidato presidencial en un mitin en Zapopan, Jalisco.

El tabasqueño defendió a Nestora Salgado por haber pasado dos años en prisión acusada de delincuencia organizada y secuestro, y aseguro que en otra época personajes históricos como Francisco I. Madero y Benito Juárez también También fueron encarcelados.

López Obrador reiteró su promesa de no seguir dando pensión a los ex presidentes de la República en caso de ganar la elección del próximo primero de julio, dijo que no se trata de venganza sino de un acto de justicia y de austeridad republicana.

El candidato presidencial habló de la llamada "mafia en el poder" y aseguro que actualmente están divididos y buscando a un candidato que lo enfrente en las urnas.

"Si están divididos al interior de la mafia en el poder andan haciendo todo el esfuerzo para buscar la unidad entre ellos porque lo que ellos están pensando es que no debe de haber tres candidatos que nos enfrente sino que sea uno solo", aseguró.

