AMLO hace que un hombre confíe en su pareja (VIDEO)

REDACCIÓN 24/09/2018 09:05 a.m.

Andrés Manuel López Obrador, platicó en el aeropuerto de Ciudad Obregón, Sonora, con distintas personas, entra las cuales se encontraba una mujer, la cual le pidió al presidente electo que hablará con su esposo.

-¿Oiga le habla a mi esposo? Que no me cree que estoy aquí con usted -Sí, pásamelo... ¡Hola Hugo!



Ah que Hugo que no creía que su esposa estaba sentada junto al presidente electo @lopezobrador_ pic.twitter.com/8kyF6x5L8l