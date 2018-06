ELECCIONES 2018

Niega AMLO inclusión de Santiago Levy y Guillermo Ortiz

Luego de su reunión privada con empresarios, el candidato dio respuesta a los rumores sobre este tema.

REDACCIÓN 05/06/2018 03:09 p.m.

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador (Especial/Archivo)

Tras tener una reunión a solas con empresarios, el candidato presidencial por la coalición juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, declaró que no es cierto que incluirá en su gabinete a Guillermo Ortiz, ex presidente del Banco de México (Banxico), ni a Santiago Levy, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El día de ayer, se dio a conocer que existía la posibilidad de que estos ex funcionarios, del sexenio de Ernesto Zedillo fueran incluídos en el equipo de López Obrador.

Sin embargo, el tabasqueño negó que hubiera conversaciones con ellos para esto.

"No es cierto. El que ya está propuesto para secretario de hacienda es Carlos Urzúa y él es el responsable de todo el manejo de la política económica, y él es el responsable de todo el manejo de la política económica, y él va a ser el próximo secretario de hacienda", dijo el candidato.

(Con información de El Universal)

