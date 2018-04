Fox llama "perrada" a simpatizantes de AMLO

REDACCIÓN 01/04/2018 03:06 p.m.

El ex presidente Vicente Fox arremetió contra los simpatizantes del candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, al llamar a sus seguidores "perrada".

En su cuenta de twitter, Fox señaló que las voces que no quieran a López Obrador en la "grande del 2018 deben hacerse escuchar", y dijo que dichas advertencias no deben pasar inadvertidas por la "perrada de Lopitos".

Lee también en La Silla Rota: A AMLO "le valen madre" las instituciones: Fox

Las voces que no quieren a @lopezobrador_ en #LaGrande2018 deben hacerse escuchar. No permitamos que estas advertencias pasen desapercibidas por la perrada de Lopitos ¡México merece mejor que él! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 1 de abril de 2018

El mensaje no fue bien recibido por usuarios de la red, hubo quien lo señaló a él de ser la "perrada".

Los mexicanos no merecemos ofensas de esa índole, si no sabes tener respeto por las opiniones diferentes a la tuya mejor por lo menos no ofendas al pueblo mexicano, eres un asco #Méxiconotequiere