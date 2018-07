Consejeros del INE se extralimitaron y congelaron cuenta de fideicomiso 19S: AMLO

REDACCIÓN 20/07/2018 07:40 p.m.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral se extralimitaron y además congelaron la cuenta del fideicomiso con el que Morena podría ayudar a 8 mil damnificados más, afirmó el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Luego de regresar de sus vacaciones en su rancho "La Chingada" de Chiapas ofreció una breve conferencia de prensa, rechazó que Morena acostumbre a comprar votos como otros partidos.

Dijo que en total se reunieron 85 millones de pesos y se ha beneficiado a 28 mil damnificados.

"No pedimos que votaran por Morena, no lo acostumbramos, tenemos principios, nunca hemos otorgado despensas, migajas, a cambio de votos, no somos iguales que otros.

"Los consejeros del INE se pasaron, se extralimitaron, no eran prerrogativas y vamos a acudir al Tribunal Electoral. Están actuando así porque no aceptan la nueva realidad, así actúan los conservadores que no aceptan que cambie el país", expresó.

Aseguró que es una venganza, pues "no nos ven con buenos ojos, no olviden que a los consejeros actuales del INE los nombró el PRI, el PAN y el PRD. Tienen ellos ese origen, y no lo olviden, el de fiscalización firmó en 2006 avalando el fraude electoral. El mismo que emite esta recomendación de multa a Morena".

Un mensaje sobre la multa injusta e ilegal a MORENA por parte del INEhttps://t.co/M7P1EuVAmy — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de julio de 2018

"Sí existen elementos para sostener que están actuando de manera facciosa, tienen todo el derecho de actuar así, pero también quiero que comprendan que vamos a usar nuestro derecho de réplica. No es autoritarismo pero en la democracia hay derecho a opinar, porque van a decir que Andrés Manuel es autoritario, ¿qué creen que me voy a quedar callado? La calumnia cuando no mancha tizna, no, vamos a aclarar todo de manera respetuosa, va a haber debate, con los del pensamiento conservador, también con los de la prensa fifi", dijo.

Añadió que el INE canceló la cuenta del fideicomiso 19S, y "congeló los recursos, hay apoyo para 8 mil damnificados. El compromiso era 103 millones de pesos, y todavía no se logra".

NO IRÁ A PUERTO VALLARTA

"No voy a estar en Puerto Vallarta porque se ha retrasado la entrega de constancia como presidente electo, cuando me invitó el presidente Peña creyó que ya la tendría, pero todavía no soy presidente electo y no puedo asistir sin esa característica. No voy a estar, lo vamos a ver aquí", dijo. El martes iniciará en Puerto Vallarta la Cumbre de la Alianza del Pacífico a la que acuden mandatarios de las naciones que la integran.

Afirmó que en el caso de la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, que estará en su casa de campaña el miércoles, es distinto.

"Ni modo que aquí no se les abran las puertas. La reunión de Vallarta es de carácter oficial", concluyó.