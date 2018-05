VIDEO: No he ido al cardiólogo últimamente, pero macaneo como si nada: AMLO

ALBERTO OAXACA 18/05/2018 01:53 p.m.

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca (La Silla Rota).- El candidato de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, respondió a las publicaciones en redes sociales, videos y columnas de opinión en la que se pone en entredicho su estado de salud. Dijo que aunque no ha ido al cardiólogo últimamente ´está macaneando como si nada".

"No he podido ir a ver al cardiólogo porque no he tenido tiempo pero sí voy, voy con cierta frecuencia, ahora no he podido pero estoy bien me siento muy bien, me hacen esto electrocardiogramas y estoy al cien, a veces voy al beisbol y estoy macaneando como si nada", aseguró.

El concluir un mitin en Huajuapan de León, Oaxaca, el tabasqueño atribuyó dichas publicaciones a una nueva estrategia de sus adversarios pues se encuentran desesperados. Explicó que el video en el que se observa que se marea durante un mitin fue grabado en Mexicali hace nueve años.

"Están manipulando videos yo de por si hablo despacio. Una vez allá, hace muchos años, hace como, en Mexicali, hace como cuatro o cinco años o más".

López Obrador destacó que se encuentra arriba en las encuestas y hasta en las apuestas en Las Vegas donde pasó de 85 a 87 por ciento de las preferencias.

"En las apuestas de Las Vegas estamos arriba a 87 les dije la última vez 85 pero no revisaron pero va para arriba Ya 87 en Las Vegas", dijo.

En los últimos días se ha publicado información acerca de que el abanderado de la coalición "Juntos haremos historia" ha sido atendido por padecimientos en la columna vertebral por un "staff" México encabezado por el neurocirujano, el doctor Félix Dolorit.

Además de que el infarto al miocardio que sufrió en diciembre de 2009 le dejó estragos que sigue padeciendo. Ante esto el tres veces aspirante presidencial refutó "Ando muy bien de salud gracias a la ciencia y al creador".

AMLO pide unidad

Asistentes al mitin en Hajuapan de León mostraron su inconformidad por lo que consideraron una imposición de Juana Cruz Cruz como candidata de Morena a la alcaldía del municipio oaxaqueño.

Con pancartas en las que se leía la leyenda "AMLO sí, Juana no" y "AMLO si, Jara no", los manifestantes demandaron que también se quitara de la fórmula para el Senado al ex abanderado a la gubernatura del estado, Salomón Jara.

Ante dichas manifestaciones y con la consigna "¡Unidad, unidad, unidad!" López Obrador llamó a conformar "el partido de la unidad" sin importar la filiación política de los simpatizantes de su movimiento.





