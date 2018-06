REUNIÓN AMLO-IP

AMLO y empresarios terminan confrontaciones con abrazos

Andrés Manuel López Obrador se reunió con el Consejo Mexicano de Negocios; se da un abrazo con su rival histórico, Claudio X. González

ARTURO JIMÉNEZ 05/06/2018 09:08 p.m.

AMLO y Alfonso Romo, a la salida dela reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y empresarios de algunas de las principales empresas y conglomerados del país, aglutinados en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) cerraron un ciclo de confrontaciones, acusaciones, descalificaciones y adjetivos mutuos de varios años.

De la clase empresarial llegaron a salir etiquetas a AMLO como "un peligro para México", "populista" o político de ideas retrógradas, por mencionar algunas.

Del candidato a la clase empresarial en varias ocasiones salieron adjetivos como "minoría rapaz", "cajamanes", "mafia del poder", "traficantes de influencias", entre otros.

En la reunión Andrés Manuel López Obrador–CMN, el candidato y el empresario Claudio X. González se dieron un abrazo. El líder de Kimberly Clark México y el líder de Morena ha sido grandes rivales. AMLO lo ha acusado por años de ser el artífice de la campaña "Un peligro para México" del 2006 y lo llegó a llamar "'el Fidel Velázquez de los empresarios', con todo respeto para Fidel Velázquez".

Tras el abrazo, dialogaron sobre béisbol. X. González dijo:

"Creo que tiene una idea, un plan; ahora vamos a verlo en la instrumentación si el primero de julio gana. Todavía vamos a ver qué sucede de aquí al primero de julio", expresó a los reporteros. A pregunta expresa sobre si le siguen teniendo miedo a López Obrador, el empresario respondió: "Vamos para adelante, a favor de México".

El término "mafia del poder" lo acuñó López Obrador a principios del siglo XXI, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) para referirse a un grupo de políticos y empresarios a quienes ha acusado de que en el país no haya prácticamente crecimiento económico y en cambio han aparecido en los últimos 30 años varios multimillonarios en la lista de Forbes. Sin embargo, su línea discursiva y de acusaciones viene todavía de años más atrás.

Sin embargo, Ahora, en su tercer intento por ganar la presidencia, el candidato presidencial y líder de Morena pasó esta "aduana". AMLO aseguró que en la reunión con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se limaron asperezas y acordaron trabajar con unidad para, si triunfa el 1 de julio, elaborar un plan de desarrollo económico para México.

A su vez, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) –que programó reuniones con los cuatro aspirantes presidenciales– convocó a todos los electores a comparar las propuestas de los candidatos y ejercer su derecho a un voto libre e informado.

"Los miembros del sector empresarial mexicano reiteraron que respetarán y trabajarán de la mano con quien resulte ganador de la contienda electoral en beneficio del país y de los mexicanos", indicó el CMN.

DESENCUENTRO EN TEMPORADA ELECTORAL

Ante la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de revisar y tentativamente cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), salieron voces gubernamentales y empresariales a defender el proyecto.

Carlos Slim, de Grupo Carso, fue de los primeros en salir en defensa del proyecto de infraestructura al compararlo con el Canal de Panamá. AMLO le respondió que si era tan buen negocio, "lo hiciera con su dinero".

El CMN, que comanda Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis, se subió al tema y a la polémica. A finales de abril y principios de mayo, el bloque empresarial publicó un desplegado donde criticaba a AMLO por su postura sobre el NAICM, y porque dijo en campaña que miembros de este bloque empresarial se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto para pedir que intercediera para que José Antonio Meade declinara en favor de Ricardo Anaya, único con posibilidades de derrotar a AMLO.

La supuesta reunión fue revelada por el propio López Obrador, quien dijo que empresarios y políticos habrían acordado pedirle al presidente Enrique Peña Nieto apoyar a Ricardo Anaya para así intentar frenarlo en la carrera presidencial.

"Se reunieron con Anaya, no solo fue la reunión de Banamex, se reunieron hace más o menos un mes en la casa de uno de ellos (empresarios) y fue lo mismo, le dijeron que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel al presidente porque eso tenía molesto a Peña y que por eso no se hacía el acuerdo y entonces Anaya les dijo, en esa reunión, que lo ayudaran; Anaya les pidió ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y poniendo a Anaya", dijo entonces el candidato.

Como respuesta, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) lanzó desplegados en la prensa en contra de AMLO, lo que causó que el morenista los llamara "minoría rapaz y traficantes de influencias".

Ante esos dichos, las distintas cúpulas empresariales nacionales descalificaron tales declaraciones de López Obrador y afirmaron que las acusaciones del aspirante presidencial son indignos y en cambio buscan un México con un futuro mejor.

OTRA POLÉMICA

Otro tema causó polémica entre AMLO y los empresarios. Un grupo de hombres de negocios que con sus firmas facturan alrededor de 33 mil 240 millones de dólares se dieron a la tarea de promover el voto de manera razonada y contra una opción "populista" para el próximo 1 de julio, haciendo uso de su libertad de expresión y en franca alusión contra López Obrador.

En abril circuló una carta firmada por Andrés Conesa, CEO de la aerolínea, donde pide a sus empleados "no votar enojados" y donde advierte, no hay fórmulas mágicas para resolver los problemas del país. Además, aclara que ninguna persona "nos va a llevar a mejorar nuestro bienestar por decreto. También resalta el camino de éxito de la compañía y que no se puede permitir que se le "corten las alas".

Según información de Bloomberg, personal de El Palacio de Hierro en Perisur, en la Ciudad de México, propiedad de Alberto Bailléres, fue citado para sugerirles "voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a López Obrador", según detalla la publicación citando testimonios de empleados que estuvieron presentes.

Grupo México, empresa dueña de Ferromex y Ferrosur propiedad de Germán Larrea, habría dejó claro en una misiva girada a su plantilla de más de 50 mil colaboradores que las concesiones que tiene no son producto del compadrazgo ni de la corrupción.

Coppel, empresa de Agustín Coppel Luken, ha sido señalada de promover el voto contra Andrés Manuel López Obrador entre sus empleados; sin embargo, la empresa ha salido a desmentirlo. Ante ello, AMLO bajó el tono de las acusaciones haciendo referencia a que tenían derecho a manifestar sus preferencias electorales sin coaccionar el voto. Lo demás, ya lo sabemos.

