Empresarios del CMN y AMLO, a "fumar la pipa de la paz"

El Consejo Mexicano de Negocios inicia sus entrevistas con los candidatos presidenciales y el primero en acudir es López Obrador, con quien ha tenido más fricciones

ARTURO JIMÉNEZ 04/06/2018 08:23 p.m.

El Consejo Mexicano de Negocios es liderado por Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, crítico de posturas de AMLO

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) programó diálogos con los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, en los que además de escuchar sus distintas propuestas y visiones de gobierno, los consejeros externarán sus inquietudes e ideas para generar una conversación #DiálogosPorMéxico. Las reuniones privadas se harán con cada uno de los candidatos para conocer a profundidad sus propuestas.

El primero que asiste es Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien dio a conocer que irá a la reunión con el CMN en busca de la conciliación, ante los desencuentros que han tenido durante la actual campaña presidencial

"Yo voy en un plan de conciliación, yo siempre extiendo mi mano franca, yo no odio a nadie, yo lo que creo es que hace falta un cambio verdadero", lanzó el tabasqueño.

"Quiero informar de manera directa qué se va a hacer en el gobierno y que ellos puedan preguntar sobre sus dudas y yo responderles para que no haya malos entendidos", resaltó López Obrador.



Entre los asistentes se encuentran Alberto Baillères, Alejandro Ramírez y Claudio X. González, a quienes AMLO los ha señalado de ser parte de "la mafia del poder" y ser artífices de la "guerra sucia" en su contra.

A LIMAR ASPEREZAS

El CMN, que comanda Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis, estuvo envuelto en la polémica a principios de mayo tras un desplegado donde criticaba a AMLO por su postura sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y porque se dice miembros de este bloque empresarial se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto para pedir que intercediera para que José Antonio Meade declinara en favor de Ricardo Anaya, único con posibilidades de derrotar a AMLO.

La supuesta reunión fue revelada por el propio AMLO, quien dijo que empresarios y políticos habrían acordado pedirle al presidente Enrique Peña Nieto apoyar a Ricardo Anaya para así intentar frenarlo en la carrera presidencial.

"Se reunieron con Anaya, no solo fue la reunión de Banamex, se reunieron hace más o menos un mes en la casa de uno de ellos (empresarios) y fue lo mismo, le dijeron que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel al presidente porque eso tenía molesto a Peña y que por eso no se hacía el acuerdo y entonces Anaya les dijo, en esa reunión, que lo ayudaran; Anaya les pidió ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y poniendo a Anaya", dijo entonces el candidato.

Como respuesta, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) lanzó desplegados en la prensa en contra de AMLO, lo que causó que el morenista los llamara "minoría rapaz y traficantes de influencias".



Además, las distintas cúpulas empresariales nacionales descalificaron tales declaraciones de López Obrador y afirmaron que las acusaciones del aspirante presidencial son indignos y en cambio buscan un México con un futuro mejor.

El presidente la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, calificó de inaceptable el hecho de que el candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, emita información falsa que involucre a personas de cualquier posición social para promover sus proyectos políticos.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Coparmex, aseguró que defenderán la libertad de pensamiento y expresión de los empresarios respecto a las propuestas de los candidatos.

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, expresó su apoyo al CMN. "Son inaceptables los ataques y las descalificaciones a quienes disienten. El México del futuro se construye desde el diálogo y la libertad. Así no", dijo.

A lo anterior, algunos empresarios, como es el caso de Alberto Baillères, de Grupo Bal y miembro del CMN y que estará en la reunión con AMLO, hicieron llamados a sus empleados a no elegir opciones políticas que significarían una regresión.

¿CÓMO SE CONFORMA EL CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS?

El Consejo Mexicano de Negocios (antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) aglutina a poco más de 50 miembros y es uno de los siete organismos con voz y voto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El organismo surgió en 1962, "una organización del más alto nivel" como una estrategia de 12 empresarios encaminada a incidir en la política económica del gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964).

Los otros son Coparmex, Concamin, Concanaco, Asociación de Bancos de México (ABM), Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y Consejo Nacional Agropecuario.

El CMN reúne a los principales ejecutivos de las empresas más importantes de México con el fin de "promover" políticas públicas que impulsen la inversión y la creación de empleos; y es considerado como un órgano de acción política empresarial poseedor de un importante poder de interlocución con las más altas esferas del poder político nacional

Estos son algunos de los empresarios que integran el CMN:

1. ALEJANDRO RAMÍREZ

Cinépolis

CEO de Cinépolis, de los hombres de negocios más activos en el exterior, con representación ante el World Economic Forum (Foro Económico Mundial), el Banco Mudial y la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE). Ha dicho que pese a que no comparte las ideas de AMLO, este no debe caer en descalificaciones y ataques personales; además, le recomienda esté abierto a la crítica. Es un acérrimo crítico de la cancelación del nuevo aeropuerto o la amnistía a delincuentes.

2. CLAUDIO X. GONZALEZ LAPORTE

Kimberly-Clark de México

Su eterno villano favorito y líder de Kimberly Clark México. Lo acusa de la campaña "Un peligro para México" del 2006. Claudio X. González Laporte es uno de los empresarios más influyentes de México. Preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que reúne a los ejecutivos de las empresas más importantes del país. Como presidente del CMN representa a uno de los siete organismos con voz y voto en la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Al CMN pertenecen directivos de Grupo Posadas, Industrias Peñoles, FEMSA, Alfa, Bachoco, Banamex, Bimbo, entre otras.

3. EMILIO AZCÁRRAGA JEAN

Televisa

Se afirma que Azcárraga Jean ya no están lejano de AMLO. Marcos Fastlich, suegro del hijo de "El Tigre" Azcárraga, es el personaje que lo acerca a Andrés Manuel López Obrador. La televisora, de la cual Azcárraga Jean ya no es director general pero continúa como presidente del Consejo de Administración, le ha dado voz a Andrés Manuel en sus espacios, lo que antes era impensable. Además, se habla de que en la reciente entrevista en el programa Tercer Grado, los periodistas no incomodaron al candidato.

4. ALBERTO BAILLERES

Grupo Bal

Alberto Baillères, dueño del Grupo Bal. Donador de la campaña de Margarita Zavala. Baillères ocupó la tercera posición en el ranking de Los 100 Empresarios más Importantes de México de la revista Expansión, detrás de Carlos Slim Helú y José Antonio Fernández Carbajal de Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

5. ANTONIO DEL VALLE RUIZ

Mexichem

Es otro de los empresarios que AMLO critica y señala como traficante de influencias. El candidato recordó que en 1997 el expresidente Ernesto Zedillo incluyó a Del Valle en el rescate bancario conocido como Fobaproa, luego que su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, había entregado al empresario, en 1992, el Banco Internacional, que era una institución pública.

6. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARVAJAL

FEMSA

José Antonio Fernández "El Diablo", presidente de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), propiedad de Eva Gonda, dijo que los mexicanos "tenemos que votar con el cerebro y no con el hígado, pensando en el futuro y en la persona que contratamos para que lleve al México del futuro". Además, ha dicho que "... cada seis años, los mexicanos debemos buscar cambios, no sólo en esta ocasión. Yo estoy por el cambio, pero uno que sea responsable. México ha progresado, pero podría progresar más", añadió el presidente de la empresa dueña de Oxxo y líder del sector refresquero.

7. ENRIQUE ROBINSON BOURS ALMADA

Bachoco

Enrique es miembro del Salón de la Fama de la Apicultura Latinoamericana, está involucrado en la Fundación Mexicana para la Salud y en el Instituto de Fomento e Investigación Educativa. Actualmente, Industrias Bachoco es la mayor empresa avícola de México. Es de los diez principales productores y distribuidores de pollo en el mundo.

8. ROBERTO HERNÁNDEZ

Banamex-Accival

AMLO lo acusa de ser el creador de la campaña "Un peligro para México" de 2006. Fundó en 1971, junto con Alfredo Harp Helú, Acciones de Valores de México (Accival),casa de bolsa que desde el primer mes de labores se colocó en el segundo lugar de operaciones bursátiles del país. En 1991 Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú y un grupo de inversionistas de Accival adquirieron Banamex y fundaron el Grupo Financiero Banamex-accival. Según López Obrador, este empresario promueve reuniones "para envenenar a verdaderos empresarios en contra de Morena al compararlo con el expresidente de Venezuela Hugo Chávez o el actual Nicolás Maduro", y advertir, según ellos, que el futuro económico de México sería como el presente que padece Venezuela.

9. CARLOS SLIM

Grupo Carso

Lo que siempre se consideró una buena y fructífera relación de trabajo y hasta de amistad entre el empresario Carlos Slim y el candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pareció llegar a su fin. El empresario de origen libanés defendió el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y lo calificó como una obra que sólo puede compararse con el Canal de Panamá. En respuesta, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el proyecto de NAICM puede ser un buen negocio para los inversionistas como Carlos Slim pero no para los mexicanos. "Yo respeto la opinión de todos. Si él opina de esa manera está en su derecho porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto. Y si es como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero".

10. RICARDO MARTIN BRINGAS

Soriana

Las diferencias entre AMLO y Ricardo Martín Bringas, de Soriana se remonta a 2012. Después de la elección presidencial, López Obrador implicó a Grupo Soriana en un esquema de presunta compra de votos del PRI a través de tarjetas utilizables en tiendas de autoservicio.

