MORENA

"No haré leña del árbol caído": AMLO sobre Elba Esther

"Es su derecho", respondió al cuestionarle sobre la prisión domiciliaria de la que ahora goza la exlideresa magisterial

REDACCIÓN 16/12/2017 06:47 p.m.

El líder de Morena sigue dando de qué hablar. (Morena).

Luego de un mitin de precampaña en el Estado de México, en Temascalcingo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la prisión domiciliaria para la profesora Elba Esther Gordillo "es su derecho".

También te puede interesar: La caída en picada que Elba Esther no vio venir.



"Fue una decisión que se tomó (la prisión domiciliaria). Miren, yo no hago leña leña del árbol caído, yo respeto mucho a la gente que está en las cárceles y que está en los hospitales, respeto mucho a los que pierden su libertad y a los que están enfermos, no me gusta hablar mal de ellos", indicó.

El líder nacional de Morena además evitó opinar sobre un posible pacto entre la exlideresa del magisterio, el partido Nueva Alianza y las autoridades.

"No quiero especular porque yo lo mismo diría, que detrás del Frente Ciudadano por México, que es un fraude, detrás de ese frente está Salinas y la mafia del poder. Entonces ¿para qué hacemos comentarios de ese tipo?", insistió a los medios de comunicación que lo acompañaron al evento.

El aspirante presidencial dio su pronóstico electoral, al afirmar que en abril o mayo el Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) terminarán por unirse a la coalición PRI, PVEM y Panal en contra de Morena.

"Van a aplicar para abril o para mayo el plan de descararse, quitarse la máscara, llamar a la unidad a todos los candidatos en contra de nosotros", insistió.

LEA TAMBIEN Así llegó Elba Esther Gordillo a su casa de Polanco La exlíder sindical llegó en una ambulancia y trasladada en camilla, sin embargo su abogado aseguró que estaba bien de salud

LEA TAMBIEN La caída en picada que Elba Esther no vio venir La maestra rural que ascendió hasta ser líder del SNTE fue abandonada por el poder, exhibida y encarcelada

ams