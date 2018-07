LO QUE DESTACÓ

Las frases del discurso de AMLO

Andrés Manuel López Obrador reconoció el comportamiento de Peña Nieto en el proceso electoral y lo comparó con otros mandatarios

REDACCIÓN 02/07/2018 00:10 a.m.

AMLO dio un discurso como virtual ganador de las elecciones presidenciales (Imagen de Cuartoscuro)

En el Hotel Hilton de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador delineó, frente a miles de personas que lo vitoreaban, las que serán sus primeras acciones como presidente de México.

Aquí te presentamos las frases más representativas de su discurso.

-"Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio".

-"Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima el interés superior, el interés general, pues como afirmó Vicente Guerrero la patria es primero".

-Los cambios se darán con apego a la ley y habrá libertad empresarial, de asociación y de creencias.

AMLO aseguró que habrá libertad empresarial (Imagen Cuartoscuro)

-"Se respetará la autonomía del Banco de México, habrá disciplina financiera. Si encontramos anomalías que afecten a la nación las haremos llegar al Congreso".

-"Siempre nos conduciremos por la vía legal, no habrá confiscación ni expropiación de bienes".

Ofrece EPN a AMLO transición ordenada y eficiente

-"Nuestra labor consistirá en desterrar la corrupción de nuestro país".

-La corrupción no es un fenómeno cultural, sino parte de un sistema político en decadencia.

-"Por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. Bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción o impunidad, sobre aviso no hay engaño, todo el que lo haga será sancionado, incluyo a compañeros de lucha, a los amigos y los familiares. El buen juez por la casa empieza".

-No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales, ni de endeudar al país, tampoco habrá gasolinazos, aumentará la inversión pública.

-Escuchará a todos, se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los más humildes y a los más desamparados, en especial a los indígenas de México.}

-Por el bien de todos, primero los pobres.

-"Cambiará la estrategia fallida de inseguridad y de violencia. Atenderemos las causas que generan la violencia. Estoy convencido que la estrategia es el combate a la desigualdad y la pobreza.

-"Habrá mando único y perseverancia".

-"Seremos amigos de todos los gobiernos del mundo. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".

-Con el gobierno de Estados Unidos se buscará una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, igual que para la defensa de los migrantes.

-"Debo reconocer el comportamiento del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral. Muy diferente al trato que nos dieron anteriores titulares del Poder Ejecutivo".

-Los medios, "no fueron como en otras ocasiones correas de transmisión de la guerra sucia".

-"Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo"

-"Confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México".

