DICE QUE QUIERE "AMOR Y PAZ"

AMLO dice que, aunque "caliente", no caerá en provocaciones de Anaya

AMLO, dijo que sus rivales le quieren "echar montón y que lo quieren trampear", pero no caerá en provocaciones, refiriéndose a indirectas de Ricardo Anaya

REDACCIÓN 12/03/2018 03:38 p.m.

AMLO dice que no caerá en provocaciones de sus contrincantes. (Foto tomada de la web).

La guerra presidencial continúa. Y debido a las indirectas que se han lanzado uno contra el otro, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aspirante presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia reafirmó que le quieren "echar montón, que lo quieren trampear". De esa forma, AMLO quiere dar a entender que lo retan "con malas formas y de manera machista". Pero él dice: "yo amor y paz". Y agregó: "que debatan ellos, que tienen muchas cosas qué decirse".

Por esa razón, AMLO calificó como "machista" el llamado que le hizo Ricardo Anaya.

No caerá en provocaciones

Pero el líder de Morena ratificó que nunca caerá en provocaciones; no obstante, pidió respeto de sus rivales.

"Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere los pleitos, ellos son muy peleoneros. O sea, hasta me llama la atención, no sé qué les está pasando, se llevan fuerte, yo nada más les pido que me respeten, eso de que me faltan pantalones y todo eso, como dicen los jóvenes 'eso sí calienta'", reconoció.

Incluso ironizó al decir que si no entra al pleito es porque sus asesores rusos le pidieron "llevarla tranquila". Y Agregó: "los asesores rusos de Catemaco, de Tuxtla Chico, Tepetitán de varios pueblos de México me dicen que no caiga en ninguna provocación. Me dicen: 'Andrés Manuelovich tú llévatela tranquilo, ahí como pateando un bote, ahí te llevas, poco a poco".

Y ante la insistencia de otros candidatos para que participe en debates durante el periodo de intercampañas, López Obrador pidió a sus adversarios debatir entre ellos.

"Que debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen ahí pendiente, que ya dejen de estarse cuestionando, criticando, que no se amenacen y que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos y que vayan también al Ministerio Público, ahí no a debatir sino a declarar", concluyó.

