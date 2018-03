¿HONESTIDAD VALIENTE?

AMLO descarta complicidad con algún partido o político

AMLO, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", descartó tener un pacto de impunidad con el PRI y con Enrique Peña Nieto rumbo al 1 de julio

REDACCIÓN 11/03/2018 04:11 p.m.

AMLO dice que no está en complicidad con nadie. (Foto tomada de la web).

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", aseguró que a la "mafia del poder" le conviene que gane Ricardo Anaya, su homónimo de la alianza "Por México al Frente".

El tabasqueño descartó, de la misma manera, tener un pacto de impunidad con el PRI y con Enrique Peña Nieto rumbo a los comicios del 1 de julio.

Y ratificó: "No establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo no soy como (Carlos) Salinas de Gortari o como Diego (Fernández de Ceballos), o como Vicente (Fox) o (Felipe) Calderón o como (Ricardo) Anaya".

En ese sentido enfatizó que a pesar de la mala fama del mandatario, le reconocerá si cumple su palabra de no meter las manos en el proceso electoral.

Puede haber fraude

El líder de Morena, consideró que no descarta un fraude en estos comicios, aunque con 20 puntos que, según él, lleva de ventaja, se están representando a 10 millones de ciudadanos.

"No van a poder con el fraude porque es mucha gente la que está apoyando, son millones, si estamos hablando de 20 puntos arriba, son más de 10 millones de ventaja, 10 millones de ciudadanos, o sea, de ventaja, a favor, es muchísimo. Eso sí, no lo descarto porque, ¿cuándo no ha habido fraude en la historia de México? Siempre, desgraciadamente ha habido fraudes electorales, no es que yo lo he estado inventado, a lo mejor lo que dije en Acapulco para un extranjero le caería de sorpresa", concluyó.

