EN QUERÉTARO

Por "montoneros", AMLO sólo participará en debates del INE

Pese a que aún no lo invitan a ningún debate en la intercampaña, López Obrador adelantó que rechazará cualquier sesión que no organice el INE

REDACCIÓN 10/03/2018 05:31 p.m.

Al finalizar el encuentro privado saludó a algunas personas. (Facebook).

Luego que el Tribunal Electoral diera un revés al INE al permitir los debates entre candidatos presidenciales en la intercampaña, el aspirante de la coalición "Juntos haremos historia" (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador, adelantó que sólo asistirá a los encuentros que organice el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Por qué? Debido a que considera el resto de los candidatos sólo "le echarán montón".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Reforma me dibujó chocheando, alega AMLO.

"No, no, no; nosotros ya vamos a estar en los tres debates porque nos van a querer dañar, van a querer echarnos montón porque piensan que así van a remontar su desventaja. Ellos están muy atrás, no quiero presumir, pero ya vamos cerca de 20 puntos de ventaja del segundo lugar que se lo están peleando Meade y Anaya", afirmó López Obrador.

AMLO estuvo en Querétaro en una reunión a puerta cerrada con la militancia de Morena, donde abundó en que a diferencia de sus contrincantes, él sigue recorriendo los pueblos del país y que en total ha visitado 300 distritos.

Ya que no acudirá a los debates que organicen asociaciones civiles o los medios de comunicación, el político tabasqueño dijo que se encuentra a la expectativa de las reglas que el INE diga para saber cómo serán los tres debates oficiales.

LEA TAMBIEN Meade llama a Anaya y AMLO a debatir Las palabras del candidato se da luego de que el TEPJF avalara los debates en el periodo de intercampañas

LEA TAMBIEN "No los afectaré", asegura AMLO a banqueros El candidato Andrés Manuel López Obrador, de Morena, se comprometió a no afectar al sector con expropiaciones o nacionalizaciones

Con información de Milenio.

ams