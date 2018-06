ELECCIONES 2018

Pide AMLO cuidar casillas antes de pensar en el festejo

El conteo rápido será suficiente, dijo el tabasqueño ante el anuncio del INE sobre un posible avance lento en el PREP

ALBERTO OAXACA 25/06/2018 01:41 p.m.

Cierre de campaña de AMLO en Acapulco (Fotos: Alberto Oaxaca)

ACAPULCO, Guerrero (La Silla Rota).- Desde la costera Miguel Alemán, en Acapulco Guerrero, el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus simpatizantes y representantes de casilla que el próximo domingo 1 de julio primero piensen en votar y cuidar casillas antes del festejo.

Lee también en La Silla Rota: Izquierda Democrática del PRD votará por AMLO, anuncia

"No hay que estar pensando en el festejo del primero, hay que salir a votar el día primero de julio porque tenemos que tener las actas en nuestras manos y además tener cuidado porque no se trata nada más de la elección presidencial (...) Yo hago un llamado a los representantes de casilla para que no se separen hasta que se termine el último cómputo en casilla y también le digo a la gente que no nos confiemos todos tenemos que salir a votar tiene que ser voto masivo por la transformación de México. Vale más que sobre y no que falte", dijo el tabasqueño tras concluir un mitin en el zócalo de Acapulco.

López Obrador también habló sobre el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) que adelantó que el flujo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) será más lento que en la elección pasada por lo que podría ser hasta las 8:00 de la mañana del día 2 de julio cuando podría llegarse a la captura de apenas 82 % de las actas de la elección presidencial. Aseguró que el conteo rápido será suficiente.

"Deben de hacer un esfuerzo para dar a conocer un resultado preliminar con conteo rápido (...) El conteo rápido ya es un indicador y ya con eso, no le hace que el PREP se lleve más tiempo porque no han sabido resolver el problema técnico ni modo que en este tiempo de tecnología y avances tecnológicos no se pueda tener la información desde temprano", destacó.

El tabasqueño se limitó a decir que "Respeto mucho al cardenal" ante el pronunciamiento del arzobispo Carlos Aguiar Retes, quien pidió a los fieles católicos no dejarse llevar por las encuestas.

Finalmente, López Obrador adelantó que en caso de ganar la elección el lunes 2 de julio solicitará formalmente un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, detalló que durante el periodo de veda electoral entre el 28 y el 30 de junio tiene programadas actividades con su familia.

"Terminando la elección del día primero el día 2 voy a hacer la solicitud formal para ver al presidente Peña Nieto el día 3 (...) Voy a estar ahí en la casa, voy al cierre de curso de mi hijo a la escuela el 28 ya ven que presentan los niños exposiciones y yo voy a verlo el 29 y el 29 ya tenemos cosas que hacer con la familia", detalló.

LEA TAMBIEN Por partido de la selección, fracasa mitin de AMLO El evento estaba programado en el estadio Luis Pirata de la Fuente, de Boca del Río, a la misma hora del partido entre México y Corea del Sur

LEA TAMBIEN AMLO propone a Romo como coordinador de la Oficina de la Presidencia Meade aseguró que el populismo es un retroceso; Anaya pidió a los candidatos no doblegarse por amenazas





lrc