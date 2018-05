LANZA CRÍTICAS

AMLO detalla cumbre de empresarios y Anaya para frenarlo

AMLO afirma que José Antonio Meade tendrá la última palabra en si declina o no por Ricardo Anaya; y este último aclarar detalles del encuentro con empresarios

ALBERTO OAXACA 01/05/2018 01:39 p.m.

AMLO se refirió a las declaraciones del vocero de José Antonio Meade, Javier Lozano, quien denunció que un grupo de empresarios quiere frenar la candidatura (Foto: Cuartoscuro)

ZONGOLICA, Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que hace un mes se realizó una reunión entre empresarios y políticos con el candidato de "Por México al Frente", Ricardo Anaya, en la que habrían acordado pedirle al presidente Enrique Peña Nieto apoyar al panista y así frenar al candidato de "Juntos haremos historia" en la carrera presidencial.

"Se reunieron con Anaya, no solo fue la reunión de Banamex, se reunieron hace más o menos un mes en la casa de uno de ellos (empresarios) y fue lo mismo, le dijeron que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel al presidente porque eso tenía molesto a Peña y que por eso no se hacía el acuerdo y entonces Anaya les dijo, en esa reunión, que lo ayudaran; Anaya les pidió ayuda a este grupo, que le ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y poniendo a Anaya", relató el tabasqueño tras un mitin en Zongolica, Veracruz.

El tres veces aspirante presidencial se refirió a las declaraciones del vocero de José Antonio Meade, Javier Lozano, quien denunció en entrevista que un grupo de empresarios quiere frenar la candidatura del abanderado de la coalición "Todos por México". En dicho encuentro, dijo, se dieron cita los empresarios Alberto Baillères, Germán Larrea, Eduardo Tricio, entre otros, así como políticos como Diego Fernández de Cevallos y el ex presidente Vicente Fox.

"Lo que dijo Anaya en Banamex (sobre un acuerdo con Enrique Peña Nieto) ya lo había dicho en privado con los de la mafia en el poder (...) la reunión a la que estoy haciendo referencia fue cerrada y tomaron el acuerdo de que iban a ir a ver a Peña y apoyar a Anaya", aseguró.

López Obrador aseguró que el candidato del PRI José Antonio Meade tendrá la última palabra en si declina o no a favor del frentista y pidió a Ricardo Anaya aclarar detalles del encuentro con los empresarios.

"Meade va a decidir y yo espero que Meade pierda con dignidad o sea que no se someta y además es inútil porque Anaya no representa nada, Anaya no crece, o sea, es este grupo el que está, pero no el Consejo sí la asociación de hombres de negocios (...) Es importante pedirle a Anaya que diga si es cierto que tuvo o no esta reunión", destacó.

En este sentido, aseguró que de llegar a algún acuerdo, más priístas y panistas se pasarían a engrosar las filas de su causa. Ante medios nacionales, el ex jefe de Gobierno aprovechó para mandar un mensaje a quienes a su decir realizaron el encuentro con el candidato panista, les pidió que "no se preocupen" pues de llegar a la presidencia no se vengará de ellos.

"Los priístas que apoyan a Meade se pasarían con nosotros, los panistas que apoyan a Anaya si Anaya hace acuerdos con Peña y con el PRI, los panistas se van a sumar se van a unir a nosotros. No tienen salida. Lo que tienen que hacer es prepararse psicológicamente", dijo.

"Les digo a todos que no se preocupen, que no es mi fuerte la venganza, que van a cambiar las cosas, lo único que puede ser que no les guste es que ya no van a seguir robando y ya no van a tener el privilegio de mandar, porque no es nada más el que quieren seguir robando es que quieren mantener el privilegio de mandar porque son muy vanidosos, pero yo los voy a tratar con mucho respeto, no voy a perseguir a nadie va a haber respeto al estado de derecho. Y les diría que piensen en México que piensen en la nación no es posible que siga el mismo régimen corrupto, ya tuvieron ellos mucho tiempo dominando México y han arruinado al país, han desgraciado a nuestro pueblo", sentenció.

Suscribe acuerdo con Coparmex por salario mínimo

Acompañado del candidato a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García, y en el marco del Día del trabajo, López Obrador también reveló que suscribió con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) un documento para elevar el salario mínimo a 98.4 pesos para el mes de mayo.

El tabasqueño se comprometió a que de ganar la Presidencia, al final de su sexenio el salario de los trabajadores se recuperará hasta en 30 por ciento en términos reales.

"Según los técnicos de Coparmex ya con eso se equipara, me consultaron y les respondí que estaba de acuerdo y que además felicitaba a la Coparmex por tomar esta iniciativa (...) En el caso de la zona fronteriza, desde enero aumenta el salario mínimo al doble y vamos a recuperar el salario en 20, 30 por ciento de lo que ha perdido", prometió.

