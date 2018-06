ELECCIONES 2018

Horrendos, crímenes en la CDMX; Mancera hizo mal gobierno: AMLO

El tabasqueño eludió responsabilizar al ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por la situación de inseguridad, pero sí dijo que su gobierno falló

ALBERTO OAXACA 18/06/2018 03:41 p.m.

AMLO, de visita en Baja California (Foto: Alberto Oaxaca)

MEXICALI, Baja California (La Silla Rota).- El candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, calificó como "horrendo" el caso de la aparición de dos cuerpos desmembrados en Insurgentes Norte el fin de semana.

Tras encabezar un mitin en Mexicali, Baja California, en el que prometió bajar el IVA en la frontera del país de 16 a 8 por ciento, el tabasqueño eludió responsabilizar al ex jefe de gobierno de la capital Miguel Ángel Mancera por la situación de inseguridad aunque afirmó que hizo una mala administración.

"Lamento mucho lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en el país hay mucha violencia, nunca se había visto (cuerpos desmembrados). Se está descomponiendo la situación en la Ciudad de México durante mucho tiempo no se habían presentado estos crímenes horrendos. (Mancera) hizo un mal gobierno no gobernó bien eso es lo que puedo decir", aseveró.

Este fin de semana los cuerpos desmembrados de dos hombres aparecieron sobre insurgentes Norte a la altura de Flores Magón abajo de un puente peatonal en el que fue colgada una narcomanta con un mensaje para una persona apodada "El tortas".

López Obrador también se refirió a sus adversarios de quienes dijo que no se pusieron de acuerdo para enfrentarlo en la elección presidencial y hoy se pelean entre ambos.

"En esta ocasión no se pusieron de acuerdo porque cuando se reparte mal el botín hay motín ¿está claro o no está claro? No se pusieron de acuerdo", destacó.

El tres veces candidato presidencial dijo que el próximo primero de julio día de la elección luego de acudir a votar se concentrará en su oficina de la Colonia Roma donde esperará el cierre de la jornada electoral.

"Voy a estar en la oficina en la Roma ahí nos vamos a estar comunicando con ustedes yo voy a estar pendiente de que ustedes tengan información", dijo.

El ex jefe de gobierno capitalino continúa con su gira de cierre de campaña este lunes tiene programados dos más en Hermosillo Sonora y en Chihuahua, Chihuahua.

