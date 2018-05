AMLO-IP

Congratula a AMLO deslinde de Coppel sobre supuesta coerción del voto

El aspirante presidencial pide a la Conago a comprometerse a respetar la elección y a no utilizar presupuestos para la compra de votos

ALBERTO OAXACA 23/05/2018 04:16 p.m.

AMLO dijo ayer que recibió información acerca de que en Coppel, Aeroméxico y Telmex se estaba obligando a los trabajadores a votar por Ricardo Anaya

AUTLÁN DE NAVARRO, Jalisco.- El candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se congratuló por el deslinde que hizo la empresa Coppel sobre los señalamientos de coerción del voto con sus empleados

"Me dio mucho gusto que hoy salieron a deslindarse y a decir que ellos no estaban llamando a sus trabajadores a votar por Anaya ni obligándolos a votar por Anaya. Me dio gusto que ellos hagan ese compromiso de que se van a mantener respetuosos de la decisión de Cada ciudadano", dijo durante su gira por Jalisco.

AMLO dijo ayer durante un mitin en Puerto Vallarta que recibió información acerca de que en empresas como la antes citada así como Aeroméxico y Telmex se estaba obligando a los trabajadores a votar por el candidato de la coalición "Por México al frente", Ricardo Anaya.

Así lo dijo ayer:

"De Coppel, me dijeron de Aeroméxico y me dijeron de Telmex, tres. Yo aquí en Vallarta les pido a los dueños de estas empresas que lo manifiesten, que digan si es cierto o no lo que les estoy aquí planteando yo todavía lo pongo en tela de juicio".

PIDE A CONAGO RESPETAR ELECCIÓN



AMLO también pidió a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) firman un documento en el que se comprometan a no intervenir en el proceso electoral, ni usar los recursos públicos para comprar votos.

"Deben de pronunciarse como lo hizo el presidente Peña, deben los gobernadores hacer el compromiso de respetar el voto (...) Sería muy bueno que ahora en la Conago firmaran todos un pronunciamiento siguiendo el ejemplo del presidente Peña, les hago este llamado a que se pronuncien de que van a respetar el voto y que la elección va a ser limpia, libre y que no van a utilizar el dinero del presupuesto, que dinero de todo el pueblo, para comprar votos", pidió al concluir un mitin en Autlán de Navarro.

El tabasqueño aprovechó su visita a Autlán para referirse a Cuauhtémoc Cárdenas a quién dijo que respeta mucho y que le gustaría que votara por él. El ingeniero ha expresado en distintas ocasiones que en la elección presidencial votará por el candidato que revierta la reforma energética.

"Yo tengo mucho respeto por el ingeniero Cárdenas mucho mucho respeto por él, él lo va a decidir va a hacer su... ¡Cómo no si me están apoyando de todos los partidos cómo no voy a desear el apoyo del ingeniero Cárdenas?", destacó.

