PIDE PRUEBAS

AMLO le contesta a la Marina: "No he visto que el crimen organizado intervenga en elecciones"

El tabasqueño destacó que el sabe lo que esta sucediendo en todo México y que no ha visto eso que la Marina dice

REDACCIÓN 15/03/2018 03:06 p.m.

Andrés Manuel López Obrador llegando a reunion con militantes en Sonora (foto: Milenio)

El candidato de la coalición Morena, PES y PT "Juntos Haremos historia", Andrés Manuel López Obrador pidió a la Marina que presente pruebas de la injerencia de integrantes del crimen organizado en el proceso electoral que se llevará a cabo en julio próximo.

LEA MÁS EN LA SILLA ROTA: Confirman alianza en Sonora de Morena, PT y PES

Luego de sostener una reunión en el estado de Sonora con militantes de Morena, el candidato tabasqueño destacó que el sabe lo que esta sucediendo en todo México y que no ha visto eso que ellos (la Marina) están denunciando.

"Yo ando abajo y sin protección, no traigo guardaespaldas , y recorro todo el país y sé lo que esta sucediendo en todo México (...) y no he visto eso que ellos están denunciando, a lo mejor tienen ellos pruebas, que las presenten, y sería mejor que no se dieran estos casos, esas asociaciones delictuosas", aseguró.

Ya en Hermosillo, mencionó la selección de los secretarios de la Defensa como de la Marina, y adelantó que en su momento pedirá a un general y un almirante en activo, y dijo que ninguno de estos sera externo.

"Los soldados son pueblo uniformado, los marinos también, son leales a las instituciones y vas a ser respetuosos de las decisión que va a tomar el pueblo de méxico, van a ser respetuosos de la democracia", finalizó.

Con información de Milenio

LEA TAMBIEN Otro niño es violado por sus compañeros; suman tres casos en Coahuila Esta semana se dio a conocer un nuevo caso de abusos sexual en que compañeros de escuela violan a otro estudiante el hecho ocurrió en la primaria

LEA TAMBIEN Encañonan a periodistas de Sonora por investigación en mina Un grupo de cinco periodistas fue amenazado con armas de fuego para que salieran del predio

aja