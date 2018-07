AMLO presenta su plan de 7 proyectos urgentes

REDACCIÓN 23/07/2018 02:08 p.m.

Andrés Manuel López Obrador informó sobre los siete proyectos prioritarios de carácter urgente para su próximo gobierno.

El análisis lo llevaron a cabo Alfonso Robo Gerardo Esquivel quien será el próximo subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Carlos Urzúa quien será el próximo secretario de Hacienda.

"Como esto tiene que ver con el presupuesto 2019 ellos están coordinando estas acciones. De modo que cuando inicie el gobierno se dará comienzo al trabajo, a definir en que regiones del país se van a aplicar los programas, beneficiados, como se operaran, cuanto se va a invertir", comentó en conferencia de prensa en sus oficinas de su casa de campaña.

Además, dijo que se van a destinar alrededor de 500 mil millones de pesos para programas que llamamos prioritarios.

LOS SIETE PROYECTOS DE AMLO

1. Nuevo Aeropuerto

2. Proyecto que llevaremos a cabo en el Istmo de Tehuantepec para unir países de Asia y crear empleos.

3. Tratamos también el proyecto del tren maya, que va a construirse para un tren moderno, rápido, pasando por Tulum hasta Palenque y otras estaciones.

4. Construcción de 300 caminos rurales que se construirán con el uso intensivo de mano de obra se generaran 500 mil empleos con la construcción de estos caminos.

5. Comunicación mediante internet para toda la República.

6. Reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos. Se acordó que para el 19 de septiembre se presente el proyecto de reconstrucción nacional

7. Apoyo a quienes viven en las ciudades fronterizas y colonias que tienen pobreza y marginación. Se dará atención especial a colonias populares y de centros turísticos.





Sobre la reconstrucción, afirmo que va lenta y además con poca planeación. "Por eso nos va a tocar a nosotros el programa de reconstrucción, desde luego tomando en cuenta lo que se ha hecho, pidiendo informes sobre las acciones realizadas lo ejercido, los recursos disponibles. "Nosotros estamos contemplando que sea inversión pública básicamente. Porque se le va a dar prioridad, atención especial a la gente más necesitada. Pero en todos los casos estamos pensando en ayudar con inversión pública no con otorgamiento de crédito", dijo.

Respecto del caso del nuevo aeropuerto, López Obrador afirmó que se dará a conocer el dictamen técnico que van elaborar los especialistas que ayudan a establecer qué es lo mejor y cuál será el mejor camino

"Este dictamen se tendrá para mediados del mes próximo con el propósito de que una vez que se conozca, se abra el debate público. Aprovecho para pedirle a medios de información que como siempre han ayudado nos apoyen a partir del día 15 de agosto hasta el 15 de octubre que se abran espacios para el debate".

FIDEICOMISO, SIGUEN EXPLICACIONES

Ante preguntas de reporteros sobre el fideicomiso, AMLO insistió en que se trata de un fideicomiso privado. "Hacienda no tenía vela en el entierro. Así te lo voy a poner. El INE menos, o sea si no es dinero de prerrogativas si es para otros fines qué tienen que ver con apoyar a damnificados. Fue una venganza. Un golpe político. Nada mas que siempre hemos salido de la calumnia ilesos, ya no puedo seguir hablando de otra manera", comentó.

LEA TAMBIEN Los 2 proyectos de infraestructura clave para el sexenio de AMLO La red carretera en el Istmo de Tehuantepec y el tren transpeninsular de Cancún a Bacalar y Palenque, serán las obras prioritarias

AJ