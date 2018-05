DE GIRA POR LA CAPITAL

Visita AMLO delegaciones de CDMX gobernadas por adversarios

En todos los eventos expresó que su triunfo a la presidencia está asegurado, que las encuestas lo favorecen con hasta 30 puntos de ventaja en las preferencias

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 24/05/2018 10:50 p.m.

AMLO aprovechó para criticar al PRD, partido que presidió y del que fue candidato presidencial dos veces. Lamentó que el perredismo recurra a la compra de votos

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Ciudad de México y visitó tres delegaciones gobernadas por sus adversarios, y ahí criticó las gestiones locales, del gobierno capitalino e incluso la federal.

Así lo hizo en Cuajimalpa, gobernada por el PRI, donde criticó el sello autoritario de la administración, y recordó que el hospital de Cuajimalpa, que estalló hace tres años, aún no ha sido reconstruido, pese a las promesas del gobierno capitalino. Ahí mismo, prometió que en caso de ganar en su gobierno ya no habrá obras tan caras como el Tren interurbano, cuyo costo pasó de 21 mil millones de pesos a 32 mil millones de pesos y puede llegar a 60 mil millones.

En Álvaro Obregón, gobernada por el PRD, criticó la entrega de programas sociales e incluso la pinta de amarillo de fachadas de casas para comprar el voto.

En Magdalena Contreras, también gobernada por el PRI, ofreció puertas abiertas a todos los ciudadanos de cualquier partido, ya que su movimiento es amplio, plural e incluyente, aseguró.

En Tlalpan, gobernada por Morena, afirmó sentirse en casa, ya que ahí vive, y adelantó que ahí vivirá durante el primer año de su eventual gobierno. También es la delegación que gobernó la candidata a jefa de gobierno de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum.

En todos los eventos expresó que su triunfo a la presidencia está asegurado, que las encuestas lo favorecen con hasta 30 puntos de ventaja en las preferencias electorales, pero pidió a los asistentes que en el resto de los cargos a elegir voten por Juntos Haremos Historia y no optar por el voto diferenciado.

"Voto parejo, no se va a votar por nosotros o los partidos, se va a votar por la transformación del país, piensen en eso", explicó.

Demostró su confianza en también ganar la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum e incluso dijo que con ella al frente de la capital, no tiene de qué preocuparse por la corrupción, como sí tendrá que hacerlo con gobernadores de otras entidades.

El tabasqueño también aprovechó para criticar al PRD, partido que presidió y del que fue candidato presidencial dos veces. Lamentó que por primera vez el perredismo recurra a la compra de votos para ganar la elección en la capital.

LAS COMPAÑIAS

En todas las delegaciones los mítines fueron organizados en las explanadas y prometió regresar como presidente electo, pero aclaró que prefiere hacerlo con alcaldes electos de su partido y así, no cuidar su cartera.

En cada uno de los eventos López Obrador estuvo acompañado de los candidatos a alcaldes de las mencionadas demarcaciones, así como candidatos a diputados locales, federales y al Senado.

En el estrado del mitin de Tlalpan estuvo el ex jefe delegacional y ex asambleísta, Carlos Hernández Mirón. El ex perredista, quien incluso fue denunciado por la administración de Sheinbaum por construir una casa en una reserva natural, ahora se pasó a las filas de Morena, donde es candidato a diputado local y dos mantas suyas de propaganda estaban colgadas frente al templete.

Hernández Mirón estuvo en el mismo estrado, en la orilla pero a unos pasos tanto de Sheinbaum como de López Obrador.

En Magdalena Contreras, López Obrador estuvo acompañado por José Luis Rodríguez Díaz de León, otrora secretario de Desarrollo Social durante la gestión de la ex perredista Leticia Quezada, entre 2012 y 2015.

En Cuajimalpa el tabasqueño estuvo acompañado de la ex diputada federal del PRI, Paola Félix, ex cercana al ex jefe delegacional Adrian Rubalcava, quien como ella busca la alcaldía de Cuajimalpa, pero por el PRI. Félix, por su parte contiende al mismo cargo pero por Morena.

En el estrado de Cuajimalpa también estuvo un ex perredista, el ex asambleísta Eduardo Santillán, quien renunció al PRD desde el 2015.

En Álvaro Obregón, López Obrador estuvo acompañado por la candidata a la alcaldía, la senadora con licencia por el Partido del Trabajo, Layda Sansores. También acudió la candidata a diputada local, la ex perredista y priista, Lorena Villavivencio. Al mismo evento acudió nuevamente Santillán, quien fue jefe delegacional por la demarcación, que ahora es un territorio dominado por el perredista y presidente de la comisión de gobierno, el ex delegado Leonel Luna.

LAS DELEGACIONES

López Obrador inició su jornada en Tlalpan, demarcación en la que ofreció vivir el primer año de su presidencia, mientras su hijo Jesús, que va en quinto año, termina la primaria, y ya después rentaría una casa cerca de Los Pinos, que según su plan de gobierno, se convertirá en un espacio abierto.

La segunda delegación que visitó fue Magdalena Contreras, donde arropó a la candidata a la alcaldía, Patricia Ortiz Couturier, y los candidatos al Senado, Martí Batres y Citlali Hernández. Al mismo evento acudió el actor y ahora candidato a diputado federal por Morena, Sergio Mayer, quien acaparó una gran parte de los aplausos.

En Cuajimalpa, se registró el evento más abarrotado, la gente estaba subida en los techos de algunos inmuebles, y las letras de identidad de la delegación fueron ocupadas como butacaspor seguidores del tabasqueño.

En Álvaro Obregón fue más notoria la presencia de camiones con cartulinas que los identificaban como el transporte de los morenistas. Ahí el evento fue menos caótico, ya que se llevó a cabo debajo de una carpa colocada en la explanada delegacional. Pero cada asistente era recibido en la calle con pasquines que comparaban a López Obrador con Donald Trump y lo calificaban de la peor pesadilla.

Esta jornada se caracterizó por organizar cuatro eventos en la ciudad y no tres,como había pasado anteriormente. La próxima visita de López Obrador a la capital será el 3 de junio, cuando visitará las delegaciones Gustavo A.Madero, Venustiano Carranza y Tláhuac, las dos primeras gobernadas por el PRD.

