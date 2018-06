ELECCIONES 2018

AMLO califica "política del pillaje" caso de Eviel Pérez en Sedesol

El candidato de "Juntos haremos Historia" visitó Tecámac y Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tláhuac y criticó al INE de "hacerse de la vista gorda" en gastos de campaña

REDACCIÓN 03/06/2018 03:31 p.m.

AMLO critica que el INE envíe a cuantificar gastos de su campaña y no de los otros candidatos a la Presidencia

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como "política del pillaje" del Gobierno Federal la revelación de que empresas ligadas al secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez, han obtenido contratos millonarios.

"Se han dedicado a hacer negocio, Fox, Calderón, Peña Nieto, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. No sé por qué hasta ahora nos damos cuenta de que pasa esto si ha sido la tónica de la política neoliberal. Llevan 30 años saqueando, robando, le llaman política neoliberal, le llaman reformas estructurales, pero en realidad es una política de pillaje.

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, acusó a funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que "se hacen de la vista gorda" con los gastos en actos de campaña de algunos aspirantes.

Durante un acto proselitista en Tecámac, estado de México, el abanderado de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social señaló que "los del INE que aquí vienen a ver cuánto gastamos en las banderitas para apuntar nuestros gastos".

Sin embargo, en dicha institución "se hacen de la vista gorda" en supervisar los gastos de los candidatos de las otras coaliciones, añadió.

Pero "no estoy hablando de los que están aquí, ellos son trabajadores, merecen nuestro respeto, me refiero a los de arriba, a los consejeros del INE", acotó en el acto en el cual estuvo acompañado por la candidata a senadora por el estado de México de la referida coalición, Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, exhortó a los empresarios a unirse porque, en caso de que él gane la elección del 1 de julio, no tendrían "ningún problema en nuestro gobierno, van a ser respetados", indicó en entrevista posterior a la actividad proselitista.

El candidato anotó que "estamos muy bien con muchos empresarios, ayudan mucho los empresarios; no se podría pensar en un plan de desarrollo para impulsar la actividad productiva, para que haya empleo, para que haya bienestar sin los empresarios".

Por otro lado, dijo que hasta el momento no se ha autorizado el uso del Zócalo de la Ciudad de México para el cierre de campaña de la coalición que encabeza, "pero ya estamos buscando la opción, la alternativa".

Abundó que "ya se hizo la solicitud y contestaron que no daban el permiso pero vamos a esperar, yo creo que lo vamos a resolver; mañana ya se decide, vamos a ver si no cambian de parecer las autoridades, porque hicimos la solicitud con mucha anticipación, desde hace un mes", y aclaró que "no queremos pleitos, es amor y paz".

El candidato López Obrador continuará sus actividades de campaña este día en la Ciudad de México con actividades previstas en las demarcaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tláhuac.

LEA TAMBIEN Polémica en redes por portada de AMLO en Rolling Stone La revista Rolling Stone mostró la portada de junio en la que López Obrador aparece con la banda presidencial y tiene el rostro dividido

LEA TAMBIEN Polemiza esposa de AMLO con Enrique Krauze en Twitter Beatriz Gutiérrez Müller contesta al historiador sobre su concepción de lo que es populismo

AJ