AMLO llama camajanes a empresarios

Al concluir un mitin en San Luis Potosí, el tabasqueño aseguró que no busca callar a los empresarios y que será respetuoso del derecho a disentir

ALBERTO OAXACA 05/05/2018 08:05 p.m.

Andrés Manuel López Obrador (Foto: web)

El candidato a la presidencia por la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no busca callar a los empresarios, como lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón, aunque también los llamó "camajanes".

Cabe mencionar, que el abanderado de Morena se refirió con dicha palabra a algunas personas que se las ingenian para vivir a costa de los demás

Al concluir un mitin en Matehuala, San Luis Potosí, el tabasqueño fue entrevistado por los medios de comunicación que le cuestionaron sobre los dichos de Castañón en respuesta a los señalamientos de López Obrador de que los integrantes del Consejo Mexicano de Personas de Negocios son una "minoría rapaz".

"¿Cómo que los voy a querer callar? Además ni modo que sean menores de edad, niños inocentes, obedientes, sumisos. No, son camajanes. Ahora se van tirando al suelo, son muy humilditos que los quiero callar, este Andrés Manuel tan regañón que los quiere callar. No, además que quede bien claro: yo no voy a callar a nadie, yo voy a ser respetuoso del derecho a disentir", dijo.

El tres veces candidato presidencial agregó que al grupo empresarial que se ha dedicado a hace negocios al amparo del poder hay que hacerlo a un lado de manera sutil.

"Hay que hacer a un lado, de manera sutil, a los de la mafia del poder, para que haya un gobierno que represente a todos los mexicanos, que ya el gobierno no esté secuestrado que el gobierno no sea un comité como ahora al servicio de una minoría rapaz (...)"No son malos de malolandia. Son eso sí, muy ambiciosos y les gusta mucho el dinero, su Dios es el dinero", expresó.

No obstante, el candidato presidencial dijo respetar a la mayoría de los empresarios e incluso adelantó que a mediados de este mes sostendrá una reunión con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"Tengo una reunión con Coparmex en la agenda no recuerdo ahora sobre qué reuniones tengo pero no he cancelado nada", aseguró.

López Obrador pidió que den la cara los empresarios que se estén reuniendo o sosteniendo encuentros para evitar que obtenga el triunfo el 1 de julio.

"Si se están reuniendo desde hace tiempo para oponerse al cambio que salgan a dar la cara, si están dando dinero para la guerra sucia contra nosotros, que lo digan, si están haciendo trabajo, labor para unir a los cuatro candidatos en contra nuestra que lo digan", finalizó.

