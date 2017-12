ELECCIONES 2018

AMLO se dice el más criticado por la prensa; reporte de UNAM lo respalda

Las declaraciones del aspirante presidencial coinciden con un monitoreo de la máxima casa de estudios, ya que el político es objeto del 51% de las noticias

REDACCIÓN 28/12/2017 08:40 p.m.

La universidad dijo que la mayoría de las notas son de carácter negativo. (Cuartoscuro).

Andrés Manuel López Obrador no se dijo sorprendido ante la noticia, pero insistió en que es el político más atacado por la prensa escrita.

Esto, luego de conocerse el primer monitoreo de Radio y TV de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que reveló es el precandidato presidencial más mencionado por los medios de comunicación.

También te puede interesar: AMLO adelanta a Meade que toma un coctel de pastillas.

"Resulta que yo soy el más atacado, no es ninguna novedad, pero llama mucho la atención que hay 500 notas y de esas 500 notas sobre precandidatos casi 300 están en contra mía, como el 50 por ciento de las notas son negativas".

Su percepción coincide con el reporte de la máxima casa de estudios, dentro de un análisis realizado del 14 al 16 de diciembre en 65 noticieros y 10 programas de espectáculos, que detalló se emitieron mil 805 spots de los cuales:

- 33% han mencionado a Andrés Manuel López Obrador

- 25% a José Antonio Meade

- 16% a Ricardo Anaya





En cuanto al análisis de 562 piezas informativas (notas, reportajes, entrevistas, columnas), los resultados fueron los siguientes:

- 51% Andrés Manuel López Obrador

- 25% José Antonio Meade

- 22% Ricardo Anaya

En un video compartido en sus redes sociales, AMLO además aseguró que esas notas " no tocan a Anaya, no tocan a Meade, y esto llama mucho la atención, porque acaban de dar a conocer en el New York Times, hace como cuatro días, que el gobierno de Peña, en cinco años, se gastó en publicidad dos mil millones de dólares, estamos hablando de 40 mil millones de pesos, a razón de ocho mil millones de pesos por año".

Con dicha afirmación, remató al plantear que : "¿quién creen ustedes que es un blanco de esos ataques? ¿Por qué tanta publicidad? ¿Por qué siempre Peña en las primeras planas de los periódicos y es la noticia principal y cuando se refieren a nosotros es para golpearnos, para atacarnos?".

LEA TAMBIEN Caída del peso es por destape de Meade: AMLO Durante su estadía en el municipio de Chiltepec, López Obrador acusó que aunque sus opositores lo han señalado como una amenaza para el país, es lo contrario

LEA TAMBIEN AMLO asegura que el Cisen lo espía y lo acosa En un video difundido en sus redes sociales, reiteró que desaparecerá el organismo de llegar a la Presidencia en 2018

Con información de El Financiero y Publimetro.

ams