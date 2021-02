No temo ser asesinado como Colosio, afirma AMLO

El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en una nueva entrevista otorgada en su natal Tabasco que no teme ser asesinado como Luis Donaldo Colosio y que, de ser presidente, otorgará el perdón a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto, con el fin de poder sacar a México adelante al dejar de lado las venganzas, ya que "no necesita legitimarse con medidas espectaculares”.

En declaraciones al diario Tabasco Hoy, el aspirante presidencial aseguró que no emprenderá persecución alguna en contra de otros expresidentes, en caso de ganar la elección del 1 de julio.

En Villahermosa, donde hizo una parada rumbo a su gira por Chiapas, López Obrador comentó que lo que sí va a hacer es quitar la pensión a los exmandatarios de la República, vender el avión presidencial y las flotillas de aeronaves. También prevé convertir a Los Pinos en una ampliación del Bosque de Chapultepec, de modo que funcione como espacio de recreación y para las artes.

“Sí estaría yo dispuesto a fumar la pipa de la paz y a perdonar a Carlos Salinas y a Peña Nieto, porque no es mi fuerte la venganza. Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante y pensar hacia adelante; no odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas”, lanzó el dos veces candidato presidencial.

Sobre cuáles son dichas nuevas reglas, indicó que se trata de “cero corrupción y cero impunidad, y en adelante no va haber corrupción, impunidad, no va haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en éste caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas. No voy a necesitar legitimarme con medidas espectaculares”.

Por otra parte, el tabasqueño indicó que recorre el país sin temor de ser agredido o asesinado como le pasó al entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

“No, tengo mi conciencia muy tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer, no traigo protección y voy a seguir actuando de esa misma manera, y no va a pasar nada, se va a lograr la transformación del país y por primera vez en la historia va haber un presidente “choco”, un presidente de Tabasco”, aseguró.

“Yo aspiro a ser como Juárez, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas, no quiero ser presidente para formar parte del montón; no quiero ser mediocre como presidente de la República y mucho menos quiero ser un mal presidente, no quiero ser como Santa Ana que entregó más de la mitad del territorio a los estadunidenses, que permitió ese gran zarpazo al país; no voy a ser como Porfirio Díaz, que se quedó 34 años en la presidencia y mucho menos como el chacal, Victoriano Huerta que asesinó a Madero”, manifestó.

Finalmente, remarcó que no cree en la reelección, por lo que -consideró- seis años son suficientes para sentar las bases de la transformación.

“No me voy a reelegir; por eso me estoy administrando porque vamos a trabajar más todavía en los seis años. Quiero hacer en seis años 12, porque no voy a trabajar ocho horas, voy a trabajar 16 horas diarias”, remató.

