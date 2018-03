NO SE VA A ENOJAR

Peña se mete en elecciones con declaraciones sobre reforma energética: AMLO

Reiteró que no caerá en ninguna provocación aunque venga del presidente Enrique Peña Nieto

REDACCIÓN 17/03/2018 05:56 p.m.

Andrés Manuel López Obrador (Foto: video)

El día de ayer, al encabezar la celebración del 80 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que los mexicanos elegirán en los próximos meses entre un modelos energético que pugna por la apertura y la competencia, y otro que revive el "dogma del pasado" contra la inversión privada y que ya ha sido superado.

Quién respondió a esas declaraciones fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al lamentar que el presidente Enrique Peña Nieto, contrario a lo que había ofrecido, ya se este metiendo en la elección, al decir que el 1 de julio se va a decidir si se mantiene la reforma energética o no.

A su vez, López Obrador prometió que no habrá aumentos de luz ni de gas "como ha venido sucediendo este sexenio", pues sostuvo que no hay justificación para que aumenten los precios de los energéticos,

"Yo no voy a caer en ninguna provocación, sólo comentarles que vamos a rescatar el petróleo, vamos a rescatar la industria eléctrica, lo vamos a hacer en el marco de la legalidad, no vamos a cometer ninguna arbitrariedad, lo único es que los recursos naturales del país van a ser para beneficio de los mexicanos y no va a haber gasolinazos, eso si se los puedo garantizar, reviró a través de un video difundido en redes sociales.

