AMLO "enaltece" a Romo; The Wall Street Journal lo llama "poco transparente"

Tras las críticas vertidas este lunes en contra de Alfonso Romo, integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador por The Wall Street Journal, el tabasqueño salió hoy en su defensa. Y no sólo eso, sino que anunció que nombrará al empresario, coordinador de su gabinete…en caso de abanderarse Presidente de México.

Además de calificarlo como un empresario ejemplar, AMLO dijo en el espacio de Ciro Gómez Leyva, que Romo será su coordinador de su gabinete.

"Es un empresario que nosotros respetamos mucho a pesar de que no le gusta a la mafia del poder, Romo ha seguido apoyándonos, le agradezco porque para mí, ha sido un apoyo de primer orden contar con Alfonso Romo", declaró ayer el candidato de la alianza "Juntos haremos historia".

La nota del diario estadunidense

Cabe recordar que este lunes The Wall Street Journal cuestionó la ética de quien será, según palabras del AMLO, su coordinador de gabinete.

La nota decía: “Alfonso Romo, el coordinador del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, no es el mejor ejemplo de ética empresarial, pues al menos una operación con su empresa Seminis, dejó dudas sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad ética”.

Además, la piedra le tocó también al candidato de Morena. En ese sentido, se menciona el texto "How to Get Rich Quick in Mexico" (Cómo hacerse rico rápido en México) de la periodista Mary Anastasia O'Grady. Ahí, se destaca que en política, la marca registrada del candidato presidencial de Morena es el corporativismo de amigos.

Y es tajante en la frase: “Antes de que los mexicanos lo hagan presidente (a AMLO), deberían saber un poco más sobre sus patrocinadores”.

Y para rematar, el dardo lanzado a Romo resalta:

· No está claro que Romo, asesor económico de López Obrador e integrante de su eventual gabinete, sea el mejor portavoz del espíritu empresarial ético, pues hay dudas sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiduciaria.

LPG