EN NUEVO LEÓN

AMLO plantea ahorrar 500 mmdp que se pierden en corrupción

El candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, afirma que tratarán de robarles la elección, por lo que hizo un llamado a no confiarse

DAVID CASAS / CORRESPONSAL 02/04/2018 02:04 p.m.

Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León (Fotos: David Casas)

SANTA CATARINA, Nuevo León (La Silla Rota).- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a ahorrar 500 mil millones de pesos, que afirma, pierde el país por la corrupción.

Lee también en La Silla Rota: Fox llama "perrada" a simpatizantes de AMLO

En un acto en el estado neoleonés, López Obrador, quien habló en términos beisboleros de que batea 300 de porcentaje, llamó aquí a no confiarse pese a ir arriba en las encuestas porque, advirtió “van a querer robarnos la elección, haciendo fraude, comprando votos”.

El candidato presidencial inició en esta población de la zona metropolitana una gira por Nuevo León, donde reiteró ante sus seguidores reunidos en la plaza principal que acabará con la corrupción y los privilegios.

Además prometió que bajará el sueldo de los funcionarios de primer nivel que tienen salarios hasta de 650 mil pesos mensuales.

“Vamos a poner orden, la fórmula es sencilla, pero contundente: consiste en acabar con la corrupción, acabar con los privilegios”.

Al inicio de su mensaje, López Obrador dedicó su mensaje a Rosario Ibarra de Piedra, la luchadora social neolonesa, de quien dijo se encuentra un poco delicada de salud.

LEA TAMBIEN AMLO aumenta ventaja sobre Anaya; Margarita se acerca a Meade La expulsión de los independientes que no alcanzaron el total de firmas ayuda a López Obrador a ampliar la delantera

Les dijo que hay alegría y entusiasmo hacia su movimiento, donde se percibe un ánimo favorable y donde la gente tiene la esperanza en todo el país de que las cosas malas van a mejorar.

Sin embargo, advirtió en no confianza: “No nos confiemos, vamos arriba como por 20 puntos en todas las encuestas, estamos en primer lugar. Pero no nos confiemos, enfrentamos a un grupo de intereses creados muy poderoso, no lo llamaré mafia del poder porque estamos en tiempos de amor y paz”.

“Van a querer robarse la elección, hacer fraude comprando votos, repartiendo despensas, frijol con gorgojo, pollos, cerdos, cochinos y pagar mil y dos mil pesos por voto”.

Invitó a los asistentes a votar por los candidatos de la coalición y mandar por un tubo al resto de los partidos y candidatos a los que ya se les dio la confianza y no cumplieron.

Estableció el compromiso de poner por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno. “No van a tener oportunidad los corruptos, los que tanto le han hecho daño al país, los políticos y traficantes de influencias que se hacen pasar como empresarios que se han dedicado a robar y saquear”.

Recordó que habrá un pago de 3,600 pesos mensuales para los jóvenes mientras se capacitan en un empleo y reiteró que no se privatiza ni la salud, el agua, la luz ni la educación mientras a los adultos mayores se les dará una pensión mínima equivalente a la mitad del salario mínimo diario.

López tiene por la tarde reuniones con en los municipios de Juárez y Apodaca, además de estar en privado con algunos grupos.

LEA TAMBIEN Meade reta a debate a AMLO y Anaya; Margarita se suma El candidato del PRI llama a debatir sobre su situación inmobiliaria y patrimonial a Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador; excluye a Margarita Zavala

lrc