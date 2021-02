Amigas asisten a festival Cabuland y... por poco son secuestradas

“Quién iba a pensar que horas más tarde de esa fotografía mi mejor amiga y yo íbamos a pasar por un momento tan horrible como el que pasamos el domingo en la madrugada”, escribió ‘Patricia’ en su muro de Facebook, acompañada de una foto con su mejor amiga.

La joven, originaria de Sonora relata en la publicación la situación de horror que vivieron el pasado fin de semana, tras asistir al festival de reggaetón Cabuland 2018, en Monterrey.

Al término del evento, aproximadamente a la 1:00 de la mañana, tomaron un taxi, porque los servicios privados de transporte por aplicación estaban saturados.

La joven, habitante de la capital regia le indicó al taxista el camino que debía tomar. Lo repitió varias veces, pero en un momento, el conductor se orilló y les dijo: “se me descompuso el carro”.

“Minutos más tarde íbamos por la calle constitución el conductor nos dice: se me descompuso el carro. Se salió a la lateral y frenó, en eso otro vehículo se nos cierra estacionándose enfrente, se baja del carro un tipo, abre la puerta trasera derecha donde estaba sentada mi amiga”.

En eso, el sujeto comienza a golpearlas, a arrebatarles sus bolsos, pertenencias sus celulares. A Patricia la golpean en el rostro, la tumban al suelo y le pegan en las costillas.

“Con el afán de defenderme también lo seguí golpeando y no se en que momento yo ya estaba fuera del vehículo peleando contra este sujeto, me dio dos golpes en la cara, el segundo me tiro en el suelo, me golpeo las costillas…”

El sujeto la tomó del cabello, cuando ella aún estaba en el suelo y arrancó. Arrastró a Patricia varios metros por la calle, hasta que logró zafarse.

El taxista y el otro hombre se fueron. Ellas se quedaron solas, en la banqueta, buscando por ayuda.

Cuando encuentran a elementos de la Fuerza Civil y les explican lo sucedido, solo les dicen: “Son mujeres para que andan solas, aparte se nota que tomaron”.

Los elementos subieron a su unidad y se fueron. Nuevamente Patricia y su amiga se quedaron solas.

“Y nos deja ahí solas, tiradas, expuestas a que los tipejos volvieran, SOLO POR SER MUJERES, ANDAR SOLAS Y POR TOMAR!!??? Nos deja a nuestra suerte sin importarle absolutamente nada! Estoy segura que ese dizque oficial tiene algo que ver con los delincuentes!”

Patricia acudió a interponer la denuncia correspondiente. Ella pensó que el delito era robo con violencia; sin embargo, en el Ministerio Público les informaron que, en realidad, los sujetos querían privarlas de su libertad. Ese era el modus operandi de una banda delictiva que acecha en la ciudad.

“No lo podíamos creer, hasta que atamos cabos y sí, fue demasiado forcejeo, demasiada violencia, a mi amiga no le quitaron el celular, a los tipos se les cayeron cosas de las bolsas, no tenían tanto interés en nuestras pertenencias!”

Como el caso de Sirena, la mexicana asesinada en Costa Rica, a Patricia y a su amiga las responsabilizaron a ellas de lo sucedido, por “andar solas tan tarde”.

