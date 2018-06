American Airlines y United rechazan trasladar a niños separados de sus padres

REDACCIÓN 20/06/2018 05:29 p.m.

American Airlines y United Airlines anunciaron este miércoles que están en contra de la política de Tolerancia Cero de Donald Trump y que piden al gobierno de Estados Unidos no utilizar sus vuelos para transportar a los niños migrantes separados de sus padres.

En un comunicado, American Airlines solicitó este miércoles al gobierno de Estados Unidos que no ponga a los niños inmigrantes separados de sus familias en sus aviones como parte de los recientes cambios de 'Tolerancia Cero' de la administración de Donald Trump, en su política de fiscalización de la frontera de Estados Unidos.

American Airlines se manifestó en contra de la política de Tolerancia Cero de Trump (Imagen de Skift)

La aerolínea "no tiene conocimiento" de que las autoridades estadounidenses han utilizado a American para transportar a los niños "pero nos decepcionaría mucho saber que ese ha sido el caso", señaló en un comunicado.

México envía nota a EU por política "cruel e inhumana" contra migrantes¬†

Por su parte, United Arlines también coincidió con American, dejó claro que su función jamás será separar a las familias y pidió que no se utilicen sus vuelos.

United asks U.S. government not to fly separated immigrant children on our aircraft. pic.twitter.com/MPPbhO6aqV