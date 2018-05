LIGUILLA MX

Santos golea y humilla al favorito América en Semifinal

Los Guerreros aprovecharon el apoyo de su gente para aplicar a las Águilas la misma dosis que ellas habían utilizado ante Pumas para llegar a semifinal

JOSÉ LUIS AYALA 10/05/2018 09:38 p.m.

Santos humilló a los favoritos. (FOTO TWITTER)

Con doblete del argentino Julio Furch y con base en la velocidad de las descolgadas de sus elementos de ataque, esta noche de jueves Santos Laguna dio un gran regalo de Día de las Madres a sus aficionadas al superar a las Águilas del América con goleada de 4-1 en el juego de ida de la ronda semifinal del Clausura 2018.

América brindó un gran esfuerzo de segunda mitad, pero cometió diversos errores que terminaron por hacerse notorios en la portería y tras no lograr ser eficientes a la hora de los remates, terminó por ser ampliamente dominado y por largos instantes humillado ante la ofensiva de los Guerreros.

A pesar de las dudas que generaron algunas de las marcaciones del árbitro central en el encuentro, ya que señaló algunos dudosos fuera de lugar en contra de los de Coapa, el marcador parece justo, al ser los laguneros quienes propusieron el juego ofensivo durante todo el partido.

El primer gol del partido llegó por conducto de la escuadra local, con potente disparo desde fuera del área Osvaldo Martínez abrió la pizarra al minuto 13. El empate llegó al 31´, mala salida del guardameta Jonathan Orozco, con pésimo despeje, que Cecilio Domínguez aprovechó para igualar el marcador (1-1).

América contó con la posibilidad de irse arriba, pero el silbante determinó anular la jugada de peligro por supuesto fuera de lugar.

Al 38´, Julio Furch robó el balón y desde fuera del área determinó jalar el gatillo y con un zurdazo de larga distancia recuperó la ventaja para los Guerreros (2-1).

Arranque de la segunda mitad y el argentino vuelve a hacerse presente al 54´ para el 3-1 en favor del conjunto lagunero, jugada que inicia al medio campo y en centro por el costado derecho Furch recibe dentro del área para rematar bajo con pierna derecha que Marchesín no logra frenar y solo ve como el balón se incrusta en la red.

Y a nivel de cancha, ¡así se vivió nuestro tercer gol de la noche! ????#6SePuede pic.twitter.com/mq3pwQx1JB — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) 11 de mayo de 2018

Al 79´, Edwin Cetre se escapó por la izquierda y en jugada polémica que parecía falta a favor de las Águilas recibió el balón para fusilar a Marchesín desde fuera del área y marcar el gol lapidario que firmó el 4-1 que podría ser el boleto de vacaciones para los integrantes de América.

América buscó reaccionar y armó diversas llegadas de serio peligro, pero no logró marcar un segundo gol que le abriera las posibilidades para el juego de vuelta, al que llegarán con amplia desventaja, por lo que deberán buscar hacer valer el peso d su afición el próximo domingo en el Estadio azteca.

jla

