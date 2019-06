Amenaza de secuestro influyó en la decisión de Oribe Peralta para llegar a Chivas

La sorpresiva llegada de Oribe Peralta a Chivas tiene un motivo, "Una fuerte amenaza de secuestro" a sus familiares influenció en su salida del América para llegar a las Chivas, así lo confirmó el delantero en su presentación con el cuadro rojiblanco.

Peralta confirmó que hubo una situación de violencia que le orilló a salir de la capital del país.

"Fue por una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte, la verdad, pero creo que muchas personas les pasa esto, creo que no debemos de permitirlo, fue una amenaza fuerte de secuestro hacia mi esposa y mis hijos, fue una de las causas que influyó a que yo estuviera acá pero no fue en su 100 por ciento", dijo el delantero.

"El Cepillo" vivió cinco años en la capital del país, pues llegó al América para el Apertura 2014 después de sus mejores años con Santos Laguna en Torreón.

