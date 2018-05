Gerard Piqué y Shakira

Presunta amante de Gerard Piqué, rompe el silencio y habla de la infidelidad a Shakira

Ayer trascendió en diversos medios que Gerard Piqué le es infiel a Shakira con su ex, la actriz Núria Tomás, quien rompe el silencio

REDACCIÓN 24/05/2018 05:49 p.m.

La presunta amante de Gerard Piqué, era novia del futbolista cuando este inició su romance con Shakira (FOTO TOMADA DE WEB)

Desde hace varias semanas la prensa española ha señalado que Gerard Piqué le podría estar siendo infiel a Shakira. Y algunos portales de espectáculos mencionaron que la presunta amante del futbolista podría ser su ex Núria Tomás, quien rompió el silencio y habló de la infidelidad.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Núria escribió esto en un post en su cuenta de Instagram: "Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver como noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida".

Es probable que su reacción sea debido a todos los comentarios que ha estado recibiendo en donde afirman que ella ha regresado a la vida de Piqué, "para recuperar" lo que un día fue suyo. El público que la sigue la apoya, e incluso ven con buenos ojos una posible reconciliación. Sin embargo, su reacción desacredita los rumores que la señalan como amante de Piqué al destacar "las mentiras que se dicen sobre mí".

Asimismo, esta reacción responde a las especulaciones y rumores en torno a que ella ha regresado con Piqué. Incluso, es sabido que ambos mantienen contacto y una buena amistad.

nl

LEA TAMBIEN Este viernes Harvey Weinstein se entregará a la policía de Nueva York Harvey Weinstein afrontará los cargos por las acusaciones de abuso sexual que enfrenta gracias a las denuncias del movimiento #MeToo

LEA TAMBIEN Filtran fotos en topless de Meghan Markle Meghan Markle, ahora duquesa de Sussex, se encuentra envuelta en polémica por unas fotografías en topless

LEA TAMBIEN Galilea Montijo sufre aparatosa caída y enseña todo La conductora del programa "Hoy" apoyó al entrenador Diego Di Marco con una rutina en pareja

LEA TAMBIEN Annette Cuburu pone a Televisa en su lugar por críticas en Twitter La conductora del programa "Todo un Show", Annette Cuburu no soportó las fuertes criticas que le realizaron mediante las redes sociales y este mensaje les mandó