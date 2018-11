Le pide matrimonio a su novia y todos se preguntan de quién es la mano que luce el anillo

Todos los días conocemos historias de amor que nos ganan el corazón, como es el siguiente caso, hace unos días nos enteramos de que un novio causó furor en redes sociales luego de entregarle el anillo de compromiso a su chica pero terminó colocándolo en el dedo de su prima, ¿por qué? El motivo es más sorprendente de lo que crees.

De acuerdo a Debate, la joven de Melbourne, Australia, colocó su mano con las uñas bien pintadas frente a la cámara para ayudar de una forma muy ingeniosa a su prima.

INSÓLITO CASO EN IRLANDA, FOTO DE BEBÉ "VAMPIRO" CAUSA REVUELO EN REDES

Sí como lo lees la novia no tenía las uñas arregladas y quería tener una fotografía del momento en que su novio le propuso matrimonio, fue por esto que le pidió la mano prestada a su prima para capturar el momento.

My cousin´s boyfriend proposed to her but she didn´t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg