Amandititita denuncia que fue discriminada, la insultan y corren de restaurante por usar mandil

REDACCIÓN 22/05/2019 04:54 p.m.

Amandititita denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de discriminación, la insultaron y corrieron de un restaurante en el centro de Coyoacán, Ciudad de México, por usar un mandil, la cantautora argumenta que el dueño del local la confundió con una indígena y pensó que había entrado a vender sus artesanías.

De acuerdo con Publimetro, la intérprete de "La muy muy", destacó que al momento que entró al restaurante para consumir, uno de los encargados del establecimiento le dijo "sácate, no puedes estar aquí vendiendo" por lo que ella decidió sacar su celular para documentar lo que estaba pasando.

"Como me vieron con este mandil me intentaron sacar súper violentamente y eso es discriminación", mencionó Amandititita en un video que publicó a través de sus historias de Instagram, además, la cantante acudió con policías para saber qué hacer en estos casos.

"Tengo que ir a la alcaldía de Coyoacán a poner una demanda y si la voy a poner porque lo que me decían los oficiales es que ese señor trata muy mal a muchas personas", destacó.

En su cuenta de Twitter, la cantante compartió su experiencia y hasta bromeó con su forma de vestir.

Vendó mandiles autografíanos #?? — amandititita (@amandititita) 22 de mayo de 2019

Como dato curioso, yo vivo en Los Ángeles hace más o menos ocho años y nunca me han discriminado por cómo me visto, ni en lugares de etiqueta. https://t.co/LrC3OdfvQG — amandititita (@amandititita) 22 de mayo de 2019

Amandititita agradeció los mensajes de apoyo y reiteró su molestia e impotencia ante la situación de discriminación que viven diariamente las personas por su situación económica.

"Siempre estuve muy bien, a mí no me pasó nada; me dio mucha rabia e impotencia por las personas que viven esto a diario por su situación económica", expresó en un video mientras se dirigía a Conapred a poner su queja.

Por aquí me han recomendado no ir a lugares de etiqueta, audiencia yo no voy a esos lugares "El fondo del pasaje" no es un lugar de etiqueta es un lugar más de Coyoacan que hasta se anuncia para atraer clientes (sin mandil claro está) pic.twitter.com/p2xjSxxtGv — amandititita (@amandititita) 22 de mayo de 2019

"Los ciudadanos permitimos que la impunidad se siga normalizando, hay que denunciar, estar pendiente de qué pasa con nuestras denuncias", recomendó.

Bueno, hoy era mi día libre pero al rato voy a darme una vuelta a la @Profeco más que un día libre nos urge un país libre de discriminación por género, por situación económica, por cómo nos vestimos, creencia religiosa, orientación sexual, etcétera. Fin. — amandititita (@amandititita) 22 de mayo de 2019

nl

LEA TAMBIEN "Once Upon A Time... In Hollywood", el declive de Tarantino a pesar de sus 6 minutos de aplausos Quentin Tarantino se gana 6 minutos de plauso en Cannes por "Once upon a time in Hollywood", antes de que proyectaran el filme

LEA TAMBIEN Paulina Peña Pretelini sufre aparatoso accidente y comparte las fotos con sus seguidores La hija del ex presidente Enrique Peña Nieto, Paulina Peña asustó a sus seguidores tras compartir las imágenes

LEA TAMBIEN Frida Sofía revela que no es la primera vez que su mamá sale con uno de sus ex novios "No es la primera vez que se mete con un ex", Frida Sofía, puso en evidencia a su madre, la rockera Alejandra Guzmán

LEA TAMBIEN "Enamorándonos": Los escándalos van desde bodas falsas hasta una supuesta red de prostitución El programa "Enamorándonos" es uno de los más populares de TV Azteca y ha recibido cuestionamientos durante sus más de dos años al aire