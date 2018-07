Modelo británica asegura que Madonna la acosó sexualmente durante dos años

REDACCIÓN 23/07/2018 06:52 p.m.

La modelo británica Amanda Cazalet reveló que Madonna la acosó sexualmente en los 90s después de grabar el video "Justify my love".

de acuerdo con El Mundo, en el clip se puede ver a Madonna siendo seduciendo por un hombre y una mujer (Amanda) para tener relaciones sexuales.

Entré a la habitación donde estaba siendo filmada y me dijeron que comenzara a besarla en una cama. Madonna y yo estábamos muy cerca, nuestras manos estaban una sobre la otra. No me ofendí, en ese entonces yo era bisexual y actuaba, me pagaban por hacer un trabajo. No tuve problemas con mi sexualidad, señaló la modelo a The Sun.

"Pero comenzamos a besarnos y Madonna repentinamente metió su lengua en mi boca. Seguí, estaba siendo profesional y ella era mi jefe. Sin embargo, no era parte de la descripción del trabajo, y me pusieron en una posición en la que no podía hacer nada al respecto".

Después del video, Madonna se obsesionó con Amanda e incluso le envió cartas de amor a través de Jean-Paul Gaultier, diseñador para el que trabajaba Amanda.

via GIPHY

Las cartas, enviadas por fax, decían "Te encuentro atractiva, fantaseo con besarte otra vez".

Ella dijo que quería conocerme. Y allí estaba su propio número y dirección, dijo Amanda.

Aunque los mensajes eran para la modelo, Jean-Paul Gaultier sólo se los mostró y no le permitió llevárselos.

"La próxima vez que fui a ver a Jean-Paul unos meses más tarde hubo más faxes. Había alrededor de seis en total. Me sorprendió que siguiera adelante cuando no respondí".

Madonna se cansó de que Amanda no contestara, así que le envió una nota directamente a la modelo:

"Amanda, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? ¡Ponerse en contacto contigo es como tratar de seducir al Papa!", dice en sus líneas. Y luego agrega: "Tienes que enviarme fotos, muchas de ellas. Creo que eres la mujer más bella del mundo. Me muero por besarte de nuevo. Fantaseo contigo todo el tiempo".

Ahora esta nota está en subasta y se espera que alcance una cifra de 16 mil libras esterlinas.

Ante el acosos de Madonna a Amanda, la modelo señaló que "en ese momento no me ofendieron (las cartas y las insinuaciones), pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que alguien que, en ese momento era mi jefe, se aprovechó de mí".

