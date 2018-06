Poesía bajo el agua: "Ama" un corto de Julie Gautier

"Mujer de Mar"

Julie Gautier, la cineasta, bailarina y experta en buceo libre, realizó una impresionante y sublime coreografía en una de las albercas de 12 metros

La cineasta, bailarina y experta en buceo libre, Julie Gautier, realizó una coreografía perfectamente estructurada que combina danza y poesía visual a 12 metros de profundidad para fascinación del espectador. Se trata del cortometraje "Ama" que en japonés significa "Mujer de Mar".

De acuerdo con Cultura Inquieta, Julie danza ayudada de un cinturón de plomo que le permite mantenerse en el fondo, y conforme la música avanza la rutina es cada vez más intensa hasta culminar con una hermosa salida a la superficie después de 6 minutos.

El escenario para el video fue la piscina más profunda del mundo: La Y4o que cuenta con diferentes profundidades, y varios pisos, son 40 metros de profundidad; además de ventanas para ver en su interior. Se encuentra en Montegrotto de Terme, en Italia.

Según las propias declaraciones de Julie Gautier, el cortometraje es el reflejo de la parte dolorosa de su vida, sin embargo, está consciente de que cada quien es libre de interpretarlo a su manera. La joven francesa dedicó "Ama" a todas las mujeres del mundo.

"Se lo dedico a todas las mujeres del mundo", proclamó la cineasta el pasado 8 de marzo cuando estrenó su cortometraje en más de 40 lugares de todo el mundo con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Julie Gautier es hija de una bailarina y de un pescador japonés; de esta bella fusión nace su manera de mirar el mundo a través del arte, entre la danza y el buceo.

