¿Quieres ligar? Pon cuidado en lo que comes, la alimentación y la genética determinan la atracción

Si uno de tus propósitos de año nuevo es conseguir amor o un nuevo ligue, debes saber esto. ¿Qué hay detrás de la atracción por otras personas?, además del aspecto físico existen diversos factores que nos hacen sentir atracción por alguien. En este proceso intervienen los sentidos, las hormonas, la forma del rostro y hasta el tipo de alimentación.

Existen aspectos biológicos que no notamos al momento de sentir atracción por una persona, las hormonas y ciertas respuestas del cerebro intervienen en ello. Los factores que hacen atractivo a alguien son diferentes en cada persona y la conexión suele tener señales muy sutiles.

QUÉ HACE QUE SIENTAS ATRACCIÓN POR ALGUIEN

LA TESTOSTERONA

Es una hormona masculina que además de involucrarse en el desarrollo de los órganos sexuales, también tiene que ver en la atracción de los hombres por las mujeres. De acuerdo con un estudio los hombres con alto nivel de testosterona se sienten atraídos por mujeres con poca mandíbula, grandes ojos y cejas altas.

No obstante, una investigación del College of William & Mary, las mujeres perciben los rostros de los hombres con mayor nivel de testosterona, como más dominantes. De manera que no sienten muy atraídas por ellos.

EL OLOR

De acuerdo con un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society, las mujeres que despiden cierto tipo de olor, dependiendo de su cantidad de hormonas reproductivas, son más o menos atractivas para los hombres.

Cuando los niveles de estradiol son altos y los de progesterona bajos la posibilidad de quedar embarazada son altas, esto influye en la percepción de los hombres.

El olor corporal también puede servir para encontrar pareja o descartarla, pues a través de él se transmiten antígenos leucocitarios humanos, que defienden al organismo contra agentes externos que provocan infecciones.

TIPO DE ALIMENTACIÓN

Las mujeres se sienten atraídas por el olor que despiden aquellos hombres con una dieta saludable. De acuerdo con la Universidad de Sidney, la peor dieta para ser atractivo es aquella con carbohidratos refinados como pan y pasta.

El olor se puede transmitir por la piel, ya que las frutas y verduras tienen carotenoides, pigmentos orgánicos que la ingerirlos nos dan un color amarillo o naranja. De alguna manera, a través de la vista se da a notar cuando existen dietas más saludables.

LA VOZ

Las frecuencias bajas en las voces masculinas se asocian a la masculinidad y capacidad de reproducirse. Dicho tipo de voces es el más atractivo para las mujeres sobretodo en el periodo de ovulación, de acuerdo con la Universidad de Saint Andrews.

Asimismo la Universidad de Albany, asegura que las voces masculinas y femeninas más atractivas son aquellas que habían tenido más parejas sexuales. De manera que resultó ser una característica más atractiva.

GENÉTICA

De acuerdo con la Universidad de California, en ocasiones nos resulta más atractiva una persona que nos recuerda a nuestros padres. Nos gustan aquellas personas con ojos parecidos a los de nuestros progenitores cuando éramos bebés. Al parecer tenemos grabada la imagen de quien nos cuidó y buscamos lo mismo en otras personas.

Sin embargo, también nos pueden atraer los sistemas inmunes diferentes a los nuestros y de eso es posible darse cuenta al besar a otra persona. Usar la lengua sirve para saborearla y comprobar la compatibilidad desde el punto de vista evolutivo. Esto daría como resultado hijos con sistemas inmunes más fuertes.

