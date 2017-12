ELECCIONES 2018

No somos el agua y el aceite: PAN, PRD y MC en Edomex

Con el nombre de Atizapán al Frente, los dirigentes desecharon que se trate de "una alianza electorera", sino una coalición de gobierno

NORMA GARCÍA 20/12/2017 03:11 p.m.

Atizapán al Frente es la apuesta electoral. (La Silla Rota).

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.- Representantes de los partidos Movimiento Ciudadano, PAN y PRD en el municipio de Atizapán de Zaragoza informaron este miércoles que la coalición entre ellos avanza -como parte del acuerdo nacional y estatal entre sus dirigencias- sumando los puntos fuertes de cada partido.

Aunque históricamente PAN y PRD han sido antagónicos en este municipio y se han criticado entre sí las gestiones de gobierno, sus líderes municipales coincidieron en señalar que la ciudadanía exige otras cosas a los partidos políticos como la construcción de un modelo de gobierno diferente, por lo que especificaron que no es una alianza para ganar elecciones.

"El Frente por México no solamente es una alianza electorera, es un tema de coalición de gobierno, es lo que aportaríamos los tres partidos, estamos platicando que cada quien desde nuestras trincheras estaríamos trabajando y hacer lo que más nos gusta que es tocar las puertas y comprometernos con la gente y cumplirles porque llevamos 20 años gobernando el PAN este municipio y ha estado cumpliendo", dijo Luis Alberto Luna Espinoza, dirigente del PAN municipal.

En conferencia de prensa señalaron que, de acuerdo con el conteo de la última votación municipal en 2015, entre los tres partidos aportarían poco más de 78 mil votos en los próximos comicios.

Verónica Ortiz Langurain, dirigente municipal del PRD, indicó que pretenden construir una agenda con propuestas de gobierno y legislativas en un gobierno de coalición para desterrar gobiernos fallidos.

"Está visto que un gobierno de un solo partido hasta ahorita a nivel nacional no nos ha respondido ante las necesidades de la ciudadanía. Estamos conscientes de lo que cada uno aporta a este frente en términos numéricos, pero en términos de experiencia de gobierno les podemos decir que sí tenemos esa experiencia, sí lo hemos logrado".

Mientras que por Movimiento Ciudadano, Rodrigo Samperio Chaparro, vicecoordinador nacional de Jóvenes en Movimiento, dijo que además de los números ellos aportarán la congruencia, pues dijo que de los 10 gobiernos más transparentes en el país, siete son encabezados por Movimiento Ciudadano.

Se pronunció por extender el plebiscito de revocación de mandato cada mitad de periodo, presupuesto participativo que tienen sus gobiernos, y generalizar el rechazo que han hecho sus diputados a los bonos navideños.

"Para que la sociedad crea en la política debemos dejar que la sociedad se meta en la política, no se trata de ver cómo chocamos sino cómo coincidimos", dijo.

Los representantes dijeron que en los consejos estatales se definirán las candidaturas y lo bajarán a los municipios; sin embargo, adelantaron que por rentabilidad política, el PAN propondrá al candidato a la alcaldía, así como los distritos federales, mientras que el distrito local aún falta por definirse.

"Se ha criticado mucho al Frente que "porque el agua y el aceite..." pero el tema de las alianzas en la democracia no es un tema de este siglo, es del siglo pasado, eso no es nuevo y no está mal que podamos ser críticos y auto críticos no porque estemos construyendo un frente no podemos decir en qué se está fallando", finalizó Efraín Medina Moreno, dirigente del PRD.

