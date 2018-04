Adame vs Legarreta

Alfredo Adame revela el millonario sueldo que recibe Andrea Legarreta

Luego de su veto en Televisa, Alfredo Adame reveló la millonaria cantidad que le pagan a Andrea Legarreta por su participación en "Hoy"

Alfredo Adame, reveló que mientras Legarreta recibía cuantiosas sumas, a él la empresa le quedó a deber mucho dinero (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace unos días, Alfredo Adame estuvo como invitado en el programa de TV Azteca, "Club de Eva"; visita que le costó su veto en Televisa, tras la noticia el actor decidió revelar que la empresa le quedó a deber dinero por su participación en el programa "Hoy", mientras que Andrea Legarreta recibía un millonario sueldo.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Adame reveló que durante los casi treinta años que laboró con la televisora de San Ángel, le dio muchos éxitos y aseguró que no recibió pago alguno por su participación como conductor en "Hoy", mientras que sus compañeros ganaban miles de pesos.

Cuatro años y medio en ' Hoy' Azcárraga no me pagó un sueldo, Andrea (Legarreta) ganaba 250 mil pesos , otros ganaban 100 mil pesos y a mí nada, solamente lo que la ANDA me pagaba, que eran 29 mil pesos mensuales durante esos cuatro años y medio. Le ayudé a hacer un éxito ese programa al que por mí le entró dinero con 18 puntos de rating y nunca me pagó un sueldo, manifestó el también conductor.

Adame comentó que ahora que Televisa lo catalogó como "no contratable", no quiere saber nada de la televisora; además, le parece absurdo que hayan reaccionado así, ante su visita a TV Azteca, cuando él consultó a los directivos sobre dicha participación.

"Televisa ya no me importa, porque después de darle 30 años de mi vida en las que les di éxitos, rating, ahora soy no contratable".

Yo les dije que si podía ir a otros lados y me dijeron que no había problema, entonces fui al Club de Eva y cuando regreso a Televisa porque estaba grabando unos capítulos al Güero Castro, me hablaron para decirme que los directivos estaban súper enojados porque fui. Yo les dije que por eso les había preguntado y ellos me dijeron que sí, siempre y cuando fuera una telenovela o serie pero no un programa de televisión, por eso me pusieron en una lista de ´No contratable' , reveló Alfredo Adame.

