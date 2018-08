Alfredo Adame: “Mi ex esposa amenazó con matar a mis hijos y suicidarse”

REDACCIÓN 31/08/2018 11:20 a.m.

Agencia México: El actor Alfredo Adame, reveló el principal motivo por el que tardó en divorciarse de Mary Paz Banquells, con quien sostuvo una relación de 25 años: “Mi ex esposa amenazó con matar a mis hijos y suicidarse”. Las declaraciones el actor surgieron luego de que Mary Paz despotricara en su contra afirmando que era golpeador, mitómano y enfermo mental.

A través de la entrevista que brindó a la revista TV Notas, Adame decidió sincerarse y, a pesar de tener más de un año y medio de estar divorciados, relató el martirio que vivió con ella.

Durante 25 años escuché toda clase de disparates. Los 25 años que estuvimos juntos, las empleadas domésticas, nanas y choferes se hicieron cargo de la casa y de estar al pendiente de los niños, pues yo tenía que trabajar y ella se iba al salón de belleza, a desayunar o comer con sus amigas; jamás hizo nada por mí y aun así estuve aguantándola tanto tiempo, contó.

Posteriormente, reveló: “Cuando la caché falsificando mi firma, en un cheque, por 60 mil pesos, para dárselo a su hermana, me pidió disculpas y me dijo que no lo volvería a hacer, pero me hizo otra movida, entonces le reclamé: ‘tú vuelves a hacer esto y me voy a divorciar de ti y te voy a quitar a los niños, porque tú no eres buen ejemplo para ellos y no estás calificada para educarlos’. Y ¿sabes qué fue lo que me contestó?: ‘Tú me los quieres quitar y primero ¡los mato!, y luego ¡me suicido!’”.

Asegurando que este tipo de amenazas las escuchó en varias ocasiones, añadió: “en el tiempo que estuvimos juntos me dijo lo mismo 5 veces. Afortunadamente, la cuarta vez lo dijo en presencia del chofer”.

De la misma manera, Alfredo desmintió que él haya provocado el accidente automovilístico en donde sus hijos resultaron afectados. “Lamentablemente aseguró que yo corté los muelles de la camioneta y que fue un intento de homicidio, pero la verdadera razón del accidente fue que la camioneta iba demasiado cargada con la mercancía que vendía mi hijo; el chofer y yo nos encargamos de llevarla a reparar antes de ese viaje”.

Al respecto de que él la golpeaba durante su relación, replicó: “yo nunca la golpeé, ni le mentí ni le falté al respeto; sólo le grité una vez y fue por algo justificado, pero ella dice que tiene unas grabaciones que demuestran todo lo contrario”.

Sobre lo que contendrían estas grabaciones, el artista explicó: “no tengo ni idea, pero si es que existen, que me las pase; además, me tienen sin cuidado, la gente podrá opinar sobre ellas, pero yo sé quién soy: un hombre honesto, trabajador y correcto, y que se mantuvo en ese matrimonio por el bien de nuestros hijos”.

Asimismo, Adame minimizó todas las declaraciones de su ex, y subrayó: “A Mary Paz Banquells no le ha caído el veinte de que estamos divorciados desde hace más de un año y medio, y como le está yendo mal en el juzgado, sale a dar este tipo de declaraciones para atacarme”.

Afirmando que sigue cumpliendo con sus obligaciones de padre, es como Alfredo Adame continúa con su vida, misma que ahora vuelve a sonreírle en el aspecto amoroso, al darse una nueva oportunidad con una mujer a la que conoció a través de las redes sociales.

