Adame llamó "perra" a Legarreta en el pasado y ahora vuelve a despotricar

El actor aseguró que la única que merece ser la conductora titular de "Hoy" es Galilea Montijo

REDACCIÓN 19/12/2017 06:03 p.m.

Adame aseguró que no le preocupa lo que Andrea Legarreta piense de él (FOTO ESPECIAL)

En el pasado Andrea Legarreta y Alfredo Adame protagonizaron una fuerte discusión en vivo durante el programa "Hoy". En los 90 los conductores realizaba un sketch en vivo de una telenovela, cuando Adame le dijo a Legarreta "quítate perra", lo cual molestó fuertemente a la conductora.

De acuerdo con Grupo Fórmula, las nuevas declaraciones de Adame, se dieron cuando fue cuestionado de lo que haría si él fuera el nuevo productor del programa "Hoy", ya que este diciembre se anunció que la actual productora Carla Estrada saldría de la emisión.

En entrevista con "Suelta la Sopa", Alfredo señaló "yo llamaría a la verdadera conductora titular del programa, que es una mujer bella, con un cuerpazo, carismática, guapa, inteligente (...) que se llama Galilea Montijo y que es indudablemente la conductora titular Hoy".

A la pregunta expresa de si él llamaría a Andrea Legarreta, respondió: "no, yo no la llamaría, por qué, porque no encaja en mí proyecto", aseveró.

En la misma entrevista, el conductor confirmó que sí tuvo varios problemas con Andrea, sin embargo, esa no es la decisión por la que no la llamaría al proyecto.

Tras cuestionarlo sobre la posible reacción de Legarreta, por sus declaraciones, contestó, "me importa un bledo, si se lo toma personal (...) me importa un reverendo cacahuate lo que piense de mi declaración, no me preocupa lo que piense Andrea Legarreta de mí".

