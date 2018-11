Alfredo Adame aseguró ante cámaras que los travestis son más guapos que las mujeres

REDACCIÓN 14/11/2018 06:33 p.m.

Alfredo Adame sigue en medio del escándalo gracias a su relación con Susan Quintana, quien hasta hace unas semanas, declaró que el actor tiene el pene muy chiquito. Al hablar de su relación, el actor reveló que en un principio confundió a Quintana con un travesti, asegurando que son más guapos que las mujeres.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Adame acudió al programa "De Primera Mano" para dar su versión, luego de que en los últimos días salieran a la luz audios donde Susan desacredita su relación con él, momento en que confesó el actor que la primera vez que la vio, pensó que era un travesti.

Me mandaba fotos con el filtro de Instagram, y entonces yo veía una cara afilada, preciosa, (pero) la primera vez que la fui a ver al hotel, llegué y de repente me gritan de atrás, y volteo y veo una cosa de este tamaño enorme (alta), que te voy a decir, la primera vez que la vi, la primera impresión, yo iba enamorado de una mujer y cuando la vi, hasta me pareció travesti.

Inmediatamente, los reporteros le preguntaron el por qué se quedó si le pareció eso, a lo que Alfredo declaró: "yo la conocí, y cuando la vi, dije: ‘esto parece travesti', me fui con las reservas y todo, después dije: ‘no pues si está muy guapa y todo', porque los travestis son más guapos que las mujeres incluso, y entonces inicié la relación".

Al final de la entrevista, Alfredo Adame subrayó que no se arrepiente del romance que tuvo con su ex, pues aun con todo el escándalo no le ha provocado ningún daño.

nl

