Alfredo Adame asegura que Laura Zapata planeó el secuestro para sacarle dinero a Thalía

Alfredo Adame no tuvo reparo en despotricar contra Laura Zapata, ahora que la actriz se postula para la ANDI, un sindicato de actores de México. El también actor señaló que Zapata fue quien planeó su propio secuestro y el de su hermana, Ernestina Sodi, con la finalidad de sacarle dinero a Thalía.

De acuerdo con Tribuna, adame aseguró que la actriz está insana mentalmente, que es perversa y una mala persona.

A mí me queda muy claro, yo tengo como amigo al comandante de la unidad antisecuestros, y claro que fue un autosecuestro, la soltaron a ella primero, acuérdate, y a negociar y todo el rollo, contó el actor al programa 'El Gordo y La Flaca'.

Acto seguido, Alfredo destacó: "El cuñado Tommy Mottola, está plenamente convencido, la hermana Thalía, según entiendo, está plenamente convencida de que fue para sacarles lana".

Al respecto de los problemas que Laura Zapata ha tenido con sus hermanas, incluyendo en ocasiones a Thalía, por el cuidado y patrimonio de su abuela Eva Mange, Adame manifestó:

Por algo las hermanas no querían negociar con ella, porque la conocen, si tú tienes un hermano y sabes que es un tracalero, un mitómano, mentiroso, peleonero, pues mejor ni le entras, entonces yo apoyo a Thalía, apoyo a las hermanas, y a Laura Zapata no le doy ningún crédito, ni absolutamente nada.

LA RESPUESTA DE LAURA ZAPATA

Aunque no le dio mayor importancia, Laura Zapata fue contundente ante los comentarios de Alfredo Adame.

"No quiero hablar de él, vaya, es intrascendente. No me atoro con cualquier piedrita, ¿no? Entonces si me detengo al ladrido de cada perro pues entonces no llego a donde voy", dijo la hermana de Thalía frente a las cámaras del programa "El Gordo y La Flaca".

