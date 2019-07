¡No ahora por favor! Alfredo Adame "amenaza" con cancelar la pelea contra Carlos Trejo

Alfredo Adame y Carlos Trejo tuvieron un intenso enfrentamiento durante la conferencia de prensa que ofrecieron para promocionar su polémica "pelea del siglo", en donde resolverán sus diferencias arriba del ring. Pero todo se salió de control y los famosos llegaron a los golpes en pleno evento, motivo por el cual la pelea "más esperada del año" podría cancelarse.

De acuerdo con Sopitas, el pleito que inundo las redes con videos, fotos y obviamente memes, lo comenzó Carlos Trejo por aventarle una botella llena de agua a Adame, a quien le abrió la ceja y con lo que provocó su ira.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, como aclaró Alfredo Adame durante Sale el Sol en la sección "Pájaros en el alambre", una de las reporteras cuestionó sobre su preparación, y mientras el conductor platicaba sobre su dominio sobre artes marciales, recibió un botellazo que le dejó una "herida profunda". Adame reaccionó ante la agresión, y aseguró que cinco personas del staff no podían detenerlo.

La furia fue tan grande, que los contrincantes estuvieron a punto de romper una parte del trato, el cual consiste en no tener ningún enfrentamiento físico si no es antes de la pelea. El altercado se convirtió en tendencia y la "madre de todas las peleas" programada para el 2 de agosto de 2019, dio mucho de qué hablar. Y ahora, vuelve a ser tema con la noticia de que podría no llevarse a cabo el evento del siglo.

En entrevista con Anita y Gustavo Adolfo Infante, Alfredo Adame dijo lo siguiente: "Sacado de onda porque esto pone en peligro la pelea del 2 de agosto que pues era mi ilusión, mi sueño, mi todo. Llegar a esta cita, ¿no?", responde. Adame comenzó a explicar todo lo que sucedió en la conferencia de prensa y hablaron de las acusaciones en su contra de haber mandado a matar a alguien. Y así fue como Gustavo le preguntó si Carlos Trejo vendía drogas: "Sí vendía drogas, era narcomenudista".

Sin embargo, el punto más destacado de los 10 minutos de entrevista, fue cuando Gustavo le preguntó si la pelea del 2 de agosto se llevaría a cabo, a lo que Adame respondió: "No lo sé. Voy a tener que checar con el cirujano. Yo sí quiero que se haga y voy a tratar por todos los medios que sí se haga. Nada más que me dice, ´Son 120 días para que estés bien, pero en cuatro o cinco semanas posiblemente se cierre la herida, empiece a cicatrizar y todo ese rollo´".

